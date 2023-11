La depresión es una enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque se puede manifestar de muchas formas, se caracteriza por una profunda tristeza, falta de interés en las actividades diarias y cambios en el estado de ánimo. Además de los síntomas emocionales y cognitivos, la depresión también puede tener un impacto significativo en la sexualidad y vida en pareja de una persona.

La depresión dificulta el proceso químico que se desarrolla en el cerebro. Recordemos que el cerebro es el órgano sexual más importante del cuerpo, por lo que la depresión puede hacer casi imposible el deseo sexual.

No obstante, no toda persona con depresión padece problemas sexuales. En general, las enfermedades mentales suelen afectar la vida sexual de las personas en al menos un 75% de los casos de personas con depresión.

¿Qué es la depresión?

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en las actividades diarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 3.8% de la población mundial.

Este trastorno puede manifestarse de diferentes formas en cada individuo, pero algunos de los síntomas más comunes incluyen la tristeza profunda, la falta de energía, los cambios en el apetito y el sueño, la pérdida de interés en las actividades que solían ser placenteras y la dificultad para concentrarse. Estos síntomas pueden durar semanas, meses o incluso años si no se tratan adecuadamente.

La depresión y la sexualidad

La depresión puede tener un impacto significativo en la sexualidad de una persona. Los síntomas de la depresión, como la falta de energía, la pérdida de interés en las actividades placenteras y la baja autoestima, pueden afectar directamente la función sexual y el deseo sexual.

Te comparto algunos síntomas que afectan la sexualidad:

1. Falta de deseo sexual

Muchas personas que sufren de depresión experimentan una disminución en su libido y encuentran difícil o incluso imposible sentir deseo sexual. Esta falta de deseo puede afectar negativamente las relaciones íntimas y la conexión emocional con la pareja.

2. Dificultad de excitación y orgasmo

Además de la falta de deseo sexual, la depresión también puede causar problemas de excitación, erección y orgasmo. Algunas personas pueden tener dificultades para alcanzar la excitación que desean mientras que otras pueden experimentar una disminución en la intensidad de las sensaciones sexuales. Estos problemas pueden ocasionar ansiedad y evitar tener relaciones sexuales.

3. Baja autoestima y comunicación

La depresión también puede afectar la autoestima y la comunicación en las relaciones sexuales. Las personas que sufren de depresión a menudo tienen una baja autoestima. Ya sea por la falta de erección, excitación, eyaculación tardía o por la falta de autocuidado, ejercicio físico, alimentación adecuada, descanso y disfrute de actividades placenteras.

4. Sexualmente distantes

Las personas con depresión se encuentran encerradas en su sufrimiento actual y son incapaces de anticipar placer. El acercamiento de su pareja o el mínimo gesto que perciba el interés por parte de la pareja para iniciar una relación sexual, les causa ansiedad. Evitan tener conversaciones honestas y necesarias con la pareja sobre las necesidades, lo que puede generar una tardanza en la búsqueda de ayuda y desconexión en la relación.

Recomendaciones

La depresión en sí genera desinterés en las relaciones sexuales en general o cualquier actividad gratificante que pueda generar placer. Pero, no podemos negar que algunos de los medicamentos utilizados para la depresión tienen un efecto negativo en el funcionamiento sexual.

- Aunque las relaciones sexuales son una parte fundamental de nuestra vida, la persona con depresión debe enfocarse primero en superar los síntomas del trastorno. Si se tiene el apoyo de la pareja, muchísimo mejor.

- Si comienzas a tomar medicamentos, pregúntale a tu médico cuáles podrían ser los efectos adversos a tu sexualidad y un diario para anotar aquellos cambios que comienzas a notar: disminución del deseo sexual, en las sensaciones placenteras, erección o dificultad en lograr el orgasmo. No dudes en discutirlo con tu médico, psicólogo o terapeuta sexual.

- No dejar a un lado el tratamiento. Si no se tratan los síntomas de la depresión, estos pueden interferir negativamente en su relación de pareja y como resultado las relaciones sexuales. Esto es un momento para fomentar la conexión íntima mientras buscan opciones de terapia para evitar la desconexión.

La depresión es una enfermedad real que se debe atender responsablemente. El sexo en una pareja ofrece experiencias y sensaciones que no se experimentan de otra forma, pero hay momentos en los que ciertamente, la salud física y mental son prioridades.

Circunstancias como estas ofrecen una oportunidad para transformar la relación. El afecto, entendimiento, validación, comunicación y compromiso, son parte de los fundamentos básicos para crear un ambiente de seguridad y confianza que les ayudará para el desarrollo del equipo erótico que desean en un futuro.

Josie Edmée es educadora en sexualidad. Puedes seguirla en la red social Facebook: Josie Edmée - Sexualidad y Parejas, Instagram: @josieedmee y en la página web: www.elsexosentido.com.

