Las presiones sociales siempre han existido. “¿Todavía no tienes novia?”, “¿Cuándo te casas?”, “¿30 años y no tienes a nadie?” o “Si sigues así, te vas a quedar jamona”, son solo algunas de las preguntas y comentarios que más resuenan en el entorno familiar y cotidiano cuando no se tiene una pareja sentimental.