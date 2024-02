“La rutina no excita y lo nuevo atrae”: claves para avivar el deseo en la relación de pareja

En el terreno de la sexualidad, la rutina puede ser una fuerza sigilosa que apaga gradualmente la pasión que alguna vez ardió intensamente. Muchas parejas se encuentran con el dilema de querer recuperar el deseo perdido, pero no saben cómo hacerlo o simplemente no tienen las ganas. La creencia errónea de que el deseo sexual debe surgir espontáneamente sin esfuerzo es un mito que ha llevado a la frustración a muchas parejas y que tiene como resultado frustraciones, discusiones y como resultado, menos sexo.

La rutina no excita y lo nuevo atrae.

La clave es ser creativos e introducir sorpresas que rompan la rutina y generen un aire de misterio, de incertidumbre, de cambio y emoción. Los expertos sugieren integrar al menos 12 novedades al año. Pero no se alarmen, que esto no es tan difícil.

