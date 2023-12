Nota de la editora: ¿Quieres que Josie Edmée responda a tus dudas? Escríbele a preguntaleajosie@gfrmedia.com tus preguntas, inquietudes y sugerencias. Tu aportación será considerada por Josie para sus próximas columnas o videos. Términos y condiciones al final de esta nota.

Los gustos e intereses cambian con los años, al igual que sucede con la música, la comida, las amistades o incluso el lugar donde vives; el sexo no es la excepción. Lo que te gustaba en la cama a los 20 años probablemente esté lejos de tu realidad en estos momentos.

Esto es completamente normal, pero el sexo, placer y erotismo nos provoca culpa y vergüenza. Nos prohiben hablar de sexo toda la vida y no tenemos con quién aclarar dudas, preocupaciones o cómo aprender a disfrutar del placer sexual sin sentirnos mal, pero a la misma vez se nos exige que gocemos de esto una vez estemos en una relación formal.

Las parejas con bajos niveles de satisfacción y placer sexual tienen un denominador común: no hablan de sexo.

Toda una vida reprimiendo nuestra expresión sexual no cambia de la noche a la mañana. La vida sexual y la satisfacción es un proceso de evolución constante. Queremos un amor reconfortante y a la misma vez pasión. Para esto es necesario incorporar lo desconocido a un espacio familiar.

Hablar de sexo con la pareja puede ser una conversación incómoda para la mayoría. Dependiendo del nivel de confianza, seguridad o madurez, puede ser el comienzo de una vida sexual en proceso de transformación o lamentablemente, un distanciamiento erótico.

Hablar de sexo abiertamente y con respeto es necesario y tiene muchos beneficios para la conexión intima de la pareja, más allá del sexo:

1. Se construyen destrezas de comunicación sexual

Perder el miedo a hablar de sexo puede ser una destreza muy beneficiosa para la relación. Hablar libremente de lo que se quiere y que la otra parte te escuche sin juzgar es sinónimo de madurez como pareja.

2. Mejora la confianza

Compartir las preferencias en el sexo establece una apertura, en muchos casos vulnerable, que a veces solo se da con alguien en quien confiamos. Saber que, incluso si hay rechazo a la idea o propuesta, tu pareja no lo usará en tu contra es un ingrediente indispensable en una relación sólida.

3. Excitación, disfrute y placer

Hablar de sexo excita. Además de practicar y fortalecer las destrezas de comunicación, puede generar excitación antes de tocarse, y esto es sumamente placentero.

4. Satisfacción

No me refiero solo a la satisfacción que produce el orgasmo. Es la satisfacción de tener una pareja en la que puedes confiar y con la que puedes hablar libremente de tus deseos o fantasías sin miedo a ser juzgado. Eso es sexy.

5. Es un impulso para el deseo sexual

Está comprobado que las mujeres que hablan de sus fantasías sexuales y las ponen en práctica tienen más y mejores orgasmos.

6. Menos dificultades sexuales

Poner en marcha las fantasías está asociado a tener menos dificultades sexuales o incluso a detectarlas a tiempo.

7. Conocimiento propio

Te permite desarrollar la habilidad para explorar tu cuerpo, redescubrir nuevos placeres y redefinir tus límites.

8. Beneficios para la salud

Tener sexo es una forma de ejercitarse, liberar el estrés, reducir el riesgo de un ataque cardíaco, mejorar la memoria y ponerse en un estado de ánimo muy positivo. ¿Quién se siente molesto cuando la conversación termina de una manera tan agradable?

9. El buen sexo se habla

Las parejas que se sienten mayor satisfacción sexual luego de años en la misma relación, son aquellas que hablan de sexo como cualquier otro asunto de la relación.

Considera estos beneficios y ponlos en práctica. La buena comunicación requiere autoconocimiento: saber lo que se quiere, cómo se quiere y cómo expresarlo. Además de conocer mejor a tu pareja, puede ayudarlos a compenetrarse mejor y abrir canales de comunicación que nunca antes se habían explorado.

