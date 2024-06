Por qué es difícil decir “no” y seis estrategias para aprender a hacerlo

Sin duda, el poder comunicar de forma asertiva nuestras opiniones y decisiones mediante un “no”, no solo protege nuestro tiempo y energía, sino que también refuerza nuestra autoconfianza y nuestro sentido de valía personal.

No obstante, muchas personas encuentran esta palabra sorprendentemente difícil de pronunciar , principalmente, por miedo al rechazo, la desaprobación o por evitar un conflicto. Por esta razón, se conversó con dos especialistas, quienes brindaron una serie de estrategias prácticas para fortalecer tanto la autoestima como la asertividad, con la finalidad de que podamos aprender a vivir de manera más auténtica y satisfactoria, cultivando así relaciones más saludables y reduciendo el estrés en nuestra vida diaria.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas al intentar decir “no”? Desde luego, existen varios factores por lo cuales, las personas prefieren “aceptar todo de todos”. Entre ellos se encuentran: percibir la incomodidad o enojo por parte de los demás, el alejamiento físico-emocional y los intentos de manipulación ejercida por otro individuo. Básicamente, esto puede traer consigo sentimientos de culpa, miedo a ser rechazado, vergüenza, dolor ante la posibilidad de no formar parte de un grupo, perder amistades, etc.

“Las personas con baja autoestima pueden sentir que sus necesidades y deseos no son tan importantes como los de los demás, lo que las lleva a priorizar siempre los requerimientos ajenos. La falta de confianza en los propios juicios y decisiones puede hacer que sea extremadamente complicado afirmar un “no” con convicción. Lamentablemente, el miedo a ser excluido o marginado socialmente puede hacer que una persona diga “si” incluso cuando realmente quiere decir “no”. En cierta manera, esto se debe a que, los individuos pueden sentir que expresar su negativa ante algo o alguien revelará sus inseguridades o deficiencias, por lo que prefieren evitar esta exposición. Indudablemente el miedo al rechazo, puede tener un impacto significativo en nuestro crecimiento personal, dado que empezamos a comportarnos de manera que priorizamos exclusivamente la aceptación y el agrado de los demás por encima de nuestro propio bienestar general”, aseguró la psicóloga.

¿Cuáles son los elementos indispensables para aprender a decir que “no”?

Prioridades personales: Tener claras nuestras prioridades nos permite tomar decisiones informadas sobre en qué queremos invertir nuestro tiempo y energía. En concreto, como señaló la doctora Pérez, al saber lo que deseamos lograr, podemos rechazar más fácilmente las solicitudes que no se alinean con nuestros objetivos. Por lo tanto, el identificarlas, nos proporciona una justificación interna sólida para decir “no”. Además, reduce la culpa y el remordimiento, ya que entendemos que estamos anteponiendo lo que realmente es fundamental para nuestro bienestar y metas a largo plazo.

Decir “no” no es egoísta ni negativo. Al contrario, es una forma de autocuidado y de respeto hacia uno mismo. Comprender que tenemos derecho a rechazar lo que no nos beneficia es fundamental para nuestra autoestima. “Sin lugar a duda, esta habilidad es clave en nuestro desarrollo personal, pues nos ayuda a identificar lo que realmente necesitamos y deseamos en diversas áreas de nuestra vida, como el trabajo, las relaciones interpersonales y el tiempo personal. Por consiguiente, esta claridad que nos ofrece el autoconocimiento es esencial para trazar límites que protejan nuestras propias necesidades y deseos”, expresó la docente.

Comunicación asertiva: La comunicación asertiva es un elemento fundamental que permite rechazar peticiones externas sin sentir culpa o malestar. Básicamente, facilita la expresión de pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y directa, lo que favorece a su vez, la manifestación de los límites, evitando así posibles malentendidos con los demás. De igual manera, como la comunicación asertiva se basa en el respeto mutuo, al expresar nuestro rechazo de forma efectiva, estamos demostrando respeto hacia nosotros mismos al proteger nuestras necesidades, así como también hacia la otra persona. “Una técnica que podemos emplear para poner en práctica la comunicación asertiva, es la confrontación empática, la cual es muy util al momento de expresarnos y negarnos a algo que no deseamos hacer.

Esta consta de 3 pasos importantes:

1) Brindar un mensaje de empatía que consiste en iniciar usando palabras, como “comprendo, entiendo, reconozco, valoro o agradezco”, y esto nos ayuda a que la otra persona no se sienta atacada y es más fácil que así reciba el mensaje que queremos dar.

2) Mensaje de confrontación en donde se usan enunciados, como: “sin embargo, pero o a pesar de ello” aquí expresamos lo que no deseamos hacer, nuestra opinión o necesidades. Finalmente, 3) Mensaje de conclusión o propuesta “por lo que propongo, sugiero, recomiendo o qué opinas si…” para que pueda haber una alternativa o conclusión”, recomendó la psicoterapeuta.

Autocompasión: La autocompasión es esencial en el proceso de aprender a decir “no”, pues una vez que comprendemos que el rechazo es una parte inevitable de la vida y que no define nuestro valor personal, en efecto, puede ayudar a mitigar el miedo asociado. Como recalcó la experta de la Universidad Continental, ser autocompasivo nos permite reducir la tendencia a la autocrítica destructiva que, en ocasiones, puede acabar repercutiendo significativamente en nuestra autoestima.

Buscar apoyo: Si no saber decir “no” está afectando nuestro bienestar emocional, relaciones interpersonales o calidad de vida en general, un terapeuta o psicólogo puede proporcionarnos las herramientas, estrategias y apoyo emocional para trabajar en este importante aspecto. Por su parte, como sugirió Abanto, cuando empezamos a experimentar algunos de los signos de estar sobrecargados es sustancial acudir con un especialista. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos cediendo siempre a todo lo que nos piden o exigen los demás para que nos digan que somos una buena persona, de manera, que estamos buscando que nos aprecien únicamente por ello.

De igual modo, cuando solemos sentir o pensar que las personas que son importantes en nuestra vida no nos comprenden o que tal vez no nos aman incondicionalmente por quienes somos, también es recomendable buscar apoyo externo, ya que probablemente estemos buscando que nos amen por lo que hacemos por ellos.

Algunas recomendaciones

En caso, recién estemos comenzando a trabajar en nuestra capacidad para decir “no”, es fundamental que, en primer lugar, no nos abrumemos al creer que debemos empezar a poner límites con todos y todo el tiempo. En un inicio, se puede empezar con asuntos en los que sintamos que no va a existir mayores consecuencias o con aquellas personas que no representan un riesgo emocional para nosotros, puesto existe una mayor confianza de por medio. Indudablemente, esto nos ayudará a ir desarrollando de forma progresiva la confianza en nuestra propia capacidad para decir “no”.