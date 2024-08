A caminar en beneficio de los pacientes de hemofilia y condiciones de sangrado

Esta organización sin fines de lucro ayuda a cientos de personas, entre pacientes, cuidadores y familiares afectados por hemofilia y otras condiciones hemorrágicas. Con esa intención, realiza la jornada de recaudación de fondos, que también se le conoce como la “Unite Walk PR” , un evento y caminata a celebrarse el próximo domingo, 25 de agosto de 2024 desde las 9:00 a.m. hasta las 12:45 p.m. en el Parque Luis Muñoz Marín.

“Llevaremos a cabo un emotivo evento familiar en el cual celebraremos los logros de recaudación y a nuestra comunidad. No se pueden perder toda la programación que tenemos preparada para el público: charlas educativas, música, talleres para niños, rifas, Zumba, concursos y muchos premios. En fin, un excelente pasadía familiar con el propósito de recaudar fondos para garantizar la continuidad de servicios ofrecidos a nuestra comunidad”, se destacó.

Unite for Bleeding Disorders (Unidos por las condiciones de sangrado) es un evento que se celebra en diferentes partes de los EE. UU. y regresa por tercera vez a San Juan, mientras busca unir a la comunidad para concientizar sobre las condiciones de sangrado y se levantan fondos localmente.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la hemofilia es un trastorno poco frecuente en el que la sangre no coagula de la forma habitual porque no tiene suficientes proteínas de coagulación (factores de coagulación). Si tienes hemofilia, posiblemente sangres durante más tiempo después de sufrir una lesión de lo que lo harías si la sangre coagulara de manera adecuada. La hemofilia es casi siempre un trastorno genético. Su tratamiento incluye el reemplazo regular del factor de coagulación específico que está reducido. También se utilizan terapias más nuevas que no contienen factores de coagulación.