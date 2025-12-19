Alerta ante el uso de la pirotecnia y sus principales riesgos
La licenciada María M. Santiago Reyes, pasada presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico, enumeró los diversos riegos asociados con su uso
19 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
El uso de pirotecnia es uno que incrementa durante las fiestas festivas, particularmente en las Navidades, a tal punto que se han vuelto parte de la tradición.
No obstante, esta práctica que ha sido utilizada a través de las generaciones redunda en diversos peligros no solo para las personas, sino también para los animales y el medio ambiente.
Por tal razón, en una comunicación emitida por la licenciada María M. Santiago Reyes, pasada presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico, detalló acerca de los principales riesgos asociados con el uso de pirotecnia, para que sea evitado y de ese modo celebres unas fiestas navideñas seguras en compañía de tus seres queridos y amigos.
1. Lesiones físicas y quemaduras
El riesgo más inmediato de la pirotecnia son las lesiones físicas que pueden sufrir las personas, especialmente si no se manejan adecuadamente.
“Las quemaduras son una de las lesiones más comunes, y en ocasiones pueden ser graves, afectando la piel y en algunos casos, los ojos, además de otras partes del cuerpo. Las chispas y explosiones de los fuegos artificiales pueden provocar daños severos, incluso si se siguen las instrucciones de seguridad”, advirtió.
Asismismo, destacó que quemaduras de tercer grado pueden ocurrir cuando las personas están cerca de fuegos artificiales que al explotar o cuando los artefactos se manejan incorrectamente. También las lesiones oculares son comunes, por los fragmentos de los fuegos artificiales que pueden causar daños irreparables en los ojos, e incluso la pérdida de la vista.
“Pérdidas de extremidades han ocurrido cuando las personas manipulan artefactos pirotécnicos que explotan de forma inesperada”, indicó.
2. Riesgo de incendios
La pirotecnia es una fuente de calor y puede causar incendios. Las chispas generadas por los fuegos artificiales pueden encender materiales combustibles cercanos, como pasto seco, hojas, ramas, techos, muebles o incluso estructuras residenciales.
“Los incendios provocados por fuegos artificiales pueden extenderse rápidamente, especialmente en áreas secas o en lugares con vegetación, lo que pone en peligro la vida de las personas y la fauna, además de causar pérdidas materiales importantes”, destacó Santiago Reyes.
3. Ruidos fuertes y efectos en la salud mental
Según la experta, el ruido intenso de los fuegos artificiales es otro peligro importante, que además de que puede asustar a las personas, también tiene efectos negativos en la salud:
4. Contaminación del aire y del agua
La pirotecnia también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. La quema de fuegos artificiales libera una gran cantidad de contaminantes al aire, incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y metales pesados como el plomo, que tienen efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Estos contaminantes pueden empeorar la calidad del aire y contribuir a problemas respiratorios, especialmente en personas con afecciones preexistentes como el asma.
Además, los residuos de fuegos artificiales pueden terminar en cuerpos de agua cercanos, afectando la calidad del agua y poniendo en peligro a la fauna acuática. Los metales pesados y otros compuestos tóxicos presentes en los fuegos artificiales pueden ser dañinos para los ecosistemas acuáticos.
5. Riesgo de explosiones y mal funcionamiento
Algunos artefactos pirotécnicos pueden fallar en su funcionamiento. “Si los fuegos artificiales no se detonan correctamente o se almacenan inapropiadamente, pueden explotar en el momento de usarlo o moverlos, causando graves lesiones o incluso la muerte”, manifestó a la vez que destacó que los artefactos defectuosos son una de las principales causas de accidentes relacionados con la pirotecnia.
6. Efectos en la salud respiratoria
La inhalación de humo de fuegos artificiales puede afectar la salud respiratoria, especialmente en personas con enfermedades pulmonares preexistentes. El humo denso y los productos químicos liberados al aire pueden irritar las vías respiratorias y provocar problemas respiratorios, especialmente en niños, ancianos y personas con condiciones como el asma o la bronquitis.
7. Desperdicio de recursos y daños económicos
Además de los peligros físicos y ambientales, la pirotecnia genera un gasto económico considerable, tanto a nivel personal como a nivel social.
“Muchas veces, el dinero invertido en fuegos artificiales podría utilizarse de manera más beneficiosa en otras actividades que también generen disfrute y seguridad para la comunidad. Aunque la pirotecnia puede ofrecer un espectáculo y entretenimiento, los riesgos que conlleva en términos de seguridad física, ambiental y mental no deben ser subestimados”, intó.
De igual modo, recalco que los accidentes relacionados con los fuegos artificiales son una causa importante de lesiones, incendios, y muertes, y es esencial que se utilicen con precaución y responsabilidad.
“En lugar de pirotecnia, existen alternativas más seguras y sostenibles, como los espectáculos de luces láser, que pueden ser igual de impresionantes sin los peligros asociados”, sugirió.
