El síndrome de Tourette: la condición detrás del insulto racial en los BAFTA

El pasado domingo, la academia de cine británica y la BBC pidieron disculpas a los espectadores después de que un miembro del público gritara un insulto racial durante la entrega de los premios de cine de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

¿A qué se debió ese “lenguaje fuerte y ofensivo”? Se le atribuyó a que la persona padece de síndrome de Tourette, condición médica del sistema nervioso, que hace que las personas tengan “tics”, definidos como espasmos, movimientos o sonidos repentinos que las personas producen en forma repetitiva.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), las personas que tienen tics no pueden evitar que su cuerpo los produzca. Pone como ejemplo el que una persona podría parpadear continuamente una y otra vez, p podría emitir gruñidos involuntariamente.

“Tener un tic es un poco como tener hipo. Aunque alguien no quiera tener hipo, no puede controlar su cuerpo para dejar de tenerlo. A veces las personas pueden detener ciertos tics durante un tiempo, pero es difícil. Llega un momento en que la persona tiene que hacer el tic”, explica acerca de este síndrome, para el cual los científicos no saben cuál es la causa exacta.

Los CDC afirman que las investigaciones parecen indicar que es una condición genética hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos a través de los genes.

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que padece el síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje”, aclaró el presentador Alan Cumming durante la transmisión de los BAFTA.

Hay dos tipos de tics: motores y vocales

Tics motores: Son movimientos del cuerpo. Algunos ejemplos de tics motores incluyen parpadear, encogerse de hombros o sacudir un brazo.

Son movimientos del cuerpo. Algunos ejemplos de tics motores incluyen parpadear, encogerse de hombros o sacudir un brazo. Tics vocales: Son sonidos que la persona hace con su voz. Algunos ejemplos de tics vocales incluyen murmurar, aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase.

Los tics pueden ser simples o complejos

Tics simples: Involucran solo unas pocas partes del cuerpo. Algunos ejemplos de tics simples incluyen entrecerrar los ojos u olfatear.

Involucran solo unas pocas partes del cuerpo. Algunos ejemplos de tics simples incluyen entrecerrar los ojos u olfatear. Tics complejos: Generalmente involucran varias partes del cuerpo y pueden tener un patrón. Un ejemplo de un tic complejo es cabecear y sacudir un brazo a la vez y luego saltar.

Síntomas principales

Según los CDC, los síntomas principales del síndrome de Gilles de la Tourette son los tics. Una persona puede tener tics que varían de simples y temporales que duran unas pocas semanas o unos pocos meses, hasta muchos tics complejos y de larga duración.

“Los síntomas del síndrome de Tourette generalmente aparecen cuando un niño tiene entre 5 y 10 años. Los primeros síntomas a menudo son tics motores que ocurren en la cabeza y el cuello”, se amplía.

Los tipos de tics de una persona y la frecuencia con que aparecen cambian mucho con el tiempo. Aunque los síntomas podrían aparecer, desaparecer y volver a aparecer, se considera que estas condiciones médicas son crónicas.