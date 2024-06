Elemara Spa & Salon de La Concha Resort recibe importante certificación internacional para tratar pacientes oncológicos

Los tratamientos contra el cáncer, no importa su modalidad, traen consigo unos efectos secundarios en los pacientes que provocan incomodidad física, cansancio, problemas de sensibilidad en la piel y falta de sueño , entre muchos otros. Por muchos años, esos pacientes no tenían alternativas fiables para poder lidiar con estas molestias. Sin embargo, desde hace varias décadas, se han ido experimentando e implantando algunos tratamientos que han resultado sumamente beneficiosos para los pacientes oncológicos.

Con esto en mente, el nuevo Elemara Spa & Salon , localizado en La Concha Resort , en el Condado, llevó a cabo un proceso de certificación por parte del Standards Authority for Touch in Cancer Care (SATCC) , donde siete de sus terapistas están listos para atender a las personas que sufren de cáncer o que ya pasaron por esa condición.

Beneficios

Tratamiento que ayuda

“Durante los tratamientos del cáncer, que incluye medicamentos y quimioterapia, entre los efectos secundarios está la falta de sueño y la piel bien sensitiva. Hoy me dieron un masaje completo y tengo que decir que me siento bien relajada”, mencionó Luz Sánchez, quien está en remisión de un cáncer, aunque todavía recibe quimioterapia. “Durante todo el proceso de tratar el cáncer, uno pasa por muchas preocupaciones y este ratito es una bendición. Además, durante todo el tratamiento aquí, los terapistas me fueron orientando y explicando todo el proceso, por lo que me ayudó a entender mejor los beneficios para mi cuerpo”.