25 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Enfermedades: cuáles son los “enemigos silenciosos” que afectan el cuerpo

Existen cuatro enfermedades más recurrentes y que no suelen presentar síntomas

25 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La hepatitis E causa anualmente 20 millones de infecciones en el mundo. (Shutterstock)
La hepatitis E causa anualmente 20 millones de infecciones en el mundo. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“No hay que desestimar a estos enemigos silenciosos que, muchas veces, sin que nos demos cuenta, afectan nuestra salud”.

A partir de esa premisa, el médico Jorge Tartaglione expuso cuatro de las enfermedades más recurrentes y que no suelen presentar síntomas. Y, en ese contexto, indicó cómo tratarlas y de qué manera prevenirlas.

1. Hígado graso

Alrededor de 1 de cada 3 personas sufre la afección de hígado graso, a menudo asintomático y asociado a factores como el sobrepeso, la mala alimentación, la diabetes y el sedentarismo. Existen dos tipos principales: no alcohólico y alcohólico.

“El hígado graso no da síntomas. Primero es la acumulación de grasa dentro de las células del hígado y eso se inflama y cicatriza. Hasta ahí lo podemos revertir. Pero cuando pasa la cirrosis ya es mucho más difícil”, explicó Tartaglione .

En ese sentido, el cardiólogo afirmó que el hígado graso es un factor de riesgo para el infarto de miocardio y ACV.

Si el hígado graso no se controla, puede evolucionar a tres tipos de patologías: cirrosis, fibrosis y cáncer de hígado.Los expertos afirman que un plan de alimentación saludable incluye verduras, frutas, granos integrales y productos lácteos descremados o sin grasa. (Shutterstock)El café demostró tener efectos protectores sobre el hígado cuando se consume de manera moderada. La organización British Liver Trust indica que beber café puede reducir el riesgo de cirrosis y de un tipo específico de cáncer hepático. Según un estudio de 2021 citado por Medical News Today, incluso el café descafeinado y el instantáneo se han asociado con una menor incidencia de enfermedades hepáticas crónicas. El consumo recomendado es de 3 a 4 tazas al día.
1 / 11 | ¿Hígado graso? Algunos consejos y opciones caseras para depurar el hígado. Si el hígado graso no se controla, puede evolucionar a tres tipos de patologías: cirrosis, fibrosis y cáncer de hígado. - Shutterstock

2. Hipertensión arterial

“En el 90% de los casos, la presión alta no presenta síntomas”, subrayó Tartaglione. Según el médico, la salud arterial debe ser tenida en cuenta desde nuestra infancia”. A partir de los cinco años, debemos controlar la presión de nuestros hijos. Siendo adultos, por lo menos una vez al año”, agregó el especialista.

Consultado sobre los síntomas que presenta una elevada presión arterial, el cardiólogo mencionó que “casi nunca presenta síntomas, pero lo más cercano a eso es una sensación de inquietud general”.

Por este motivo, en palabras de Tartaglione, la presión alta “es el enemigo silencioso”. “A quienes por tener un dolor de cabeza o de cuello creen tener la presión alta, decirles que es un mito falso. Siempre hay que consultar con un profesional”, sugirió.

En los últimos años, se ha prestado más atención a las situaciones que podrían afectar la presión arterial en las personas. Estas fluctuaciones en el flujo arterial son uno de los detonantes para provocar un ataque cardíaco, por lo que tanto profesionales de la salud como los pacientes buscan las estrategias adecuadas para mantenerla en niveles correctos.Entre los síntomas más comunes de la presión arterial alta son: dolor de cabeza fuerte, náuseas, vómitos, confusión, cambios en la visión, sangrado nasal, dolor de pecho y fatiga, entre otros. El paciente podrá notar pérdida de fuerza de un lado, dificultad para hablar, pérdida de visión, dolor de cabeza súbito y agudo, un mareo o cualquier combinación de estas.
1 / 10 | ¡Que no te suba la presión! Lo que puede ayudarte a controlarla. En los últimos años, se ha prestado más atención a las situaciones que podrían afectar la presión arterial en las personas. Estas fluctuaciones en el flujo arterial son uno de los detonantes para provocar un ataque cardíaco, por lo que tanto profesionales de la salud como los pacientes buscan las estrategias adecuadas para mantenerla en niveles correctos. - Shutterstock

3. Hepatitis

“Se trata de una enfermedad silenciosa porque no golpea la puerta: entra directo”, explicó el médico.

“1 de cada 20 personas no sabe que tuvo hepatitis. Y dentro de ese grupo, el 5% la tiene crónica y tampoco lo sabe”, detalló Tartaglione.

“Además de la hepatitis C, hay otras dos variables: la A y la B “, enumeró el cardiólogo.

“La A viene de la contaminación del agua y la materia fecal. Antes del 2005 era la causa de trasplante más común. Desde la aparición de la vacuna, el trasplante de hígado cayó a 0. La B viene de la relaciones sexuales y la sangre , por ejemplo la trasfusión, los tatuajes o los piercings”, explicó.

4. Salud mental

Para concientizar acerca del bienestar emocional en la era actual, donde las redes sociales cumplen un rol fundamental por querer alcanzar estándares de vida, Tartaglione sintetizó: “Hay una crisis silenciosa de salud mental: las estadísticas realmente duelen”.

“Los adolescentes están expuestos a un rendimiento que tiene que ser de diez, la vida perfecta, el cuerpo perfecto y el rendimiento escolar”, dijo Tartaglione. Y remarcó: “Tienen una presión social, que tiene mucho que ver con las redes sociales”.

Actividad física: Lleva a cabo cualquier actividad física, moderada o intensa, de forma regular, entre ellas: caminar a paso ligero, ejercicios de calistenia, baile aeróbico, trotar, levantamiento de pesas, ejecicios en el gua, actividades al aire libre y realizar tareas en el hogar o en el jardín.Conexiones sociales: Establece o conecta con otras personas. Los vínculos con los demás pueden tener efectos importantes en nuestra salud, ya sea con parejas románticas, familiares, amigos, vecinos u otros, las conexiones sociales pueden influir en nuestra biología y nuestro bienestar.Atención plena o mindfulness: Lleva a cabo prácticas de ejercicios de respiración y de conciencia o atención plena. Observa esos pensamientos recurrentes y luego suéltalos para reenfocar en el momento presente.
1 / 7 | Pon en práctica estas estrategias en favor de tu salud mental . Actividad física: Lleva a cabo cualquier actividad física, moderada o intensa, de forma regular, entre ellas: caminar a paso ligero, ejercicios de calistenia, baile aeróbico, trotar, levantamiento de pesas, ejecicios en el gua, actividades al aire libre y realizar tareas en el hogar o en el jardín. - Shutterstock
SaludEnfermedadesSalud mentalHepatitishipertensión
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
