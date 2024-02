¿Es dañino para la salud consumir agua embotellada?

Desde hace tiempo, los científicos pensaban que había grandes cantidades de esos microscópicos trozos de plástico, pero no sabían cuántos o de qué tipo eran sino hasta que los investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers realizaron sus cálculos. Tras analizar cinco muestras de tres marcas comunes de agua embotellada, los investigadores encontraron niveles de partículas que iban de 110,000 a 400,000 por litro, siendo el promedio de cerca de 240,000, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.