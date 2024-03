“Ese blanco no existe en la naturaleza”: cómo Hollywood estableció una perfección dental imposible

“Opinión impopular: los dientes muy blancos son extraños”, escribe un usuario en la red social Reddit. Si, además, todas las personas en un espacio cerrado tienen los dientes neuróticamente alineados y exactamente en la misma paleta de blanco, la sensación es aún más extraña, casi distópica.

Otra opinión, esta vez del cantante Bad Bunny: “Por más feos que sean tus dientes, no lo hagas. Me arrepiento todos los días de mi vida”. Hace cuatro años, el artista se quejó de que parece que no eres “un artista hasta que arreglas tus dientes”. Parece que el mensaje no caló.

Un dentista con consultorio en Beverly Hills aseguró a la revista Allure que, mientras veía la última ceremonia de los Globos de Oro, hizo el ejercicio de contar cuántos participantes tenían sus dientes naturales. Según su cálculo, solo el 20% tenía los dientes que la genética les proporcionó. La periodista de Allure tiene la impresión de que el dentista contó mal. Esperaba, dada la pompa del evento, el 99% de sonrisas sintéticas.

“Tu risa iluminó toda la sala.” La metáfora más cliché de todos los tiempos está a punto de volverse literal. Entre aplausos y sonrisas amplias y radiantes, el brillo de las dentaduras alteradas eclipsa y perturba cualquier gala, evento o entrega de premios. Los dientes blancos son un elemento básico en Hollywood y, por lo tanto, entre celebridades y personalidades de todas las artes. Cualquier actor lo sabe (y lo firma en su contrato): al salir de la oficina del productor en Los Ángeles, se dirige directamente a la consulta del dentista, que ajustará incisivos y caninos a los cánones estéticos comunes: rectos, cuadrados, alineados y muy blancos. Todos iguales. En todo el mundo.

La búsqueda de una sonrisa brillante al estilo de Hollywood es solo una parada rutinaria en el camino hacia una estética construida y modificada que incluye cambios en el color del cabello, una silueta más delgada (con dieta, ejercicio y algunas inyecciones de Ozempic), un rostro fresco y descansado gracias a dosis de neuromoduladores y una boca más sensual rellena con algunas ampollas de ácido hialurónico.

Una apariencia destinada a complacer y eliminar cualquier rasgo de personalidad que distorsione el estándar estético. Como seguramente has notado en cualquier película o serie de televisión, las sonrisas son amplias, blancas y alineadas, independientemente del estatus socioeconómico del actor o de la época en la que se desarrolle la historia.

“Lo que se nos pide en la consulta [dientes cada vez más blancos] es el resultado de lo que las personas perciben como aspiracional en la televisión, en las series o en los partidos de fútbol”, reflexiona María Rosa Fernández, ortodoncista.

Una aspiración que Charles Beaumont retrató en un cuento de ciencia ficción de 1952 llamado “The Beautiful People”, en el cual los personajes pasaban por múltiples transformaciones estéticas, y su expectativa más recurrente era: “Blancos, dientes blancos, uniformes y relucientes”. En un famoso episodio de “Los Simpsons”, Lenny se pone una sonrisa perfecta pensando que se hará rico y, ya siendo pobre, es incapaz de dejar de sonreír y mostrar ese brillo deslumbrante, incluso cuando lo despiden. “Es el peor día de mi vida”, dice mientras sonríe. La imagen, 30 años después, es un meme común en las redes sociales.

Tal vez por eso, los dientes torcidos y naturalmente coloreados del rapero español C. Tangana son, de vez en cuando, tema de conversación en el país. Es una de las cosas más transgresoras que hemos visto en los últimos tiempos. Un desafío estético y social, y un alivio.

“Yo veo una reivindicación en esto”, opina Elena Carrión, también ortodoncista. Carrión y Fernández tienen un nombre para la tonalidad deslumbrante de los dientes de moda: “Nosotros lo llamamos blanco sanitario o blanco Roca”.

“Es un color que no existe en la naturaleza. Trabajamos con la guía de blanqueamiento Vita, una guía de colores inspirada en los tonos naturales de los dientes, que suelen tender hacia el gris o el amarillo, y el blanco sanitario no aparece”, explica Carrión.

“Pero para las personas, sus dientes nunca son lo suficientemente blancos. A menudo vienen a la consulta pidiendo un blanqueamiento dental, pero cuando muestran la foto de lo que quieren, ves que no son dientes naturales, sino carillas”, completa María Rosa Fernández.

El tema del blanqueamiento dental es tan público que el Daily Mail dedicó un artículo a los nuevos dientes que Brad Pitt lució en los Globos de Oro de 2023. Tres años antes, había registrado una visita al dentista de Kim Kardashian con el objetivo de mantener dientes grandes, uniformes y de un tono llamativo de blanco azulado (o “perlado”, en palabras del tabloide británico).

La carilla dental es una pequeña lámina que puede ser de porcelana o “composite” y se fija en la parte frontal del diente para mejorar su forma, color y brillo, también para disimular manchas y otros problemas. Generalmente, es una solución estética rápida y muy buscada. También se usan coronas que cubren toda la pieza y son un poco más invasivas con el diente, sano o no, que queda oculto.

“La mayoría de los actores de Hollywood tienen carillas o coronas”, opina Mariano Abruzzesi, dentista estético en la Clínica SHA Wellness, y agrega: “Con las carillas, puedes lograr una apariencia natural siempre que no elijas ese blanco nuclear”. Abruzzesi toma su guía de colores y afirma que ni siquiera el tono de la carilla más blanca es igual al del sonrisa de Hollywood.

“La tendencia general es que el paciente quiera dientes cada vez más blancos, siempre intento bajar un tono de lo que eligieron y nunca llegué a poner el blanco más extremo porque no parece natural.

Los intentos de blanquear un diente natural también tienen límites. “Llega un momento en que el diente se satura y ya no se blanquea más”, asegura el dentista.

Elena Carrión advierte que estamos ante un caso de publicidad engañosa: “Es un tratamiento que debería llamarse aclaramiento dental, no blanqueamiento, porque el diente se va a aclarar, pero siempre a partir de su tono natural, que tiende más hacia el gris o amarillo que hacia el blanco”.

La obsesión humana por los dientes blancos tiene al menos 5,000 años. Se cree que en el antiguo Egipto, se mezclaba piedra pómez y vinagre para hacer una pasta dental con efecto aclarador. Desde entonces, una dentadura alba es símbolo de belleza, riqueza y poder.

En Hollywood, la locura por los dientes está registrada en algún momento del período entre guerras. Un dentista llamado Charles Pincus “arregló” la sonrisa de Judy Garland, que debía tener muchos espacios entre los dientes, con carillas que probablemente fueron las primeras carillas dentales de Hollywood. Luego, resolvió con la misma técnica el daño que James Dean hizo en sus incisivos después de una caída de un trapecio. Entre sus clientes estaban Shirley Temple, Joan Crawford, Bob Hope y Walt Disney.

Tener una sonrisa blanca y perfecta comenzó a ser un requisito, posible pero incómodo, para trabajar en el cine. Las carillas de Pincus eran una mezcla de polvo de plástico y porcelana que se ajustaba a los dientes de los actores y podía permanecer en su lugar por un tiempo indeterminado, que variaba desde algunas horas hasta varios días. Solo en 1983, un dentista de Nueva York llamado John Calamia concibió carillas con vocación permanente, que se ajustaban con precisión y podían durar varios años. Todo esto significa que las carillas dentales de porcelana tienen como máximo cuatro décadas entre nosotros.

Actualmente, la irrealidad del blanco de los dientes de los famosos, y cada vez más de personas comunes, tiene mucho que ver con el filtro de las pantallas: las grandes, de plasma y HD, y las de los smartphones, que impusieron una exigencia de perfección estética que se separó definitivamente de la naturaleza.

La escala de colores Pantone de los dientes de las celebridades de Hollywood está establecida por la llamada Colección Marashi, una colección de seis tonos de porcelana premium con nombres como ‘Sassy Smile’ (Sonrisa atrevida) para ex fumadores empedernidos o ‘Indiscutiblemente Blanco’ para aquellos que desean iluminar un ambiente con su sonrisa sintética.

Esta escala fue creada por Jon Marashi, un dentista estético de Los Ángeles al que se le atribuye la nueva sonrisa perfecta de Ben Affleck, quien en su juventud lucía una dentadura aparentemente saludable pero con piezas pequeñas y un poco separadas. Se dice que Marashi arruinó los dientes de Joaquin Phoenix en 2019 para el personaje de Joker y luego los arregló para la gira de promoción de la película.

Si eso sucedió, sería una verdadera excepción a la regla: los dientes blancos son omnipresentes y están por encima de cualquier requisito de guion. Vemos en “Game of Thrones” (HBO) que la acción se desarrolla en una especie de Edad Media: hay peste, hay guerras, pero todos, desde reyes hasta concubinas, tienen dientes inmaculados. Algo similar sucede en “Euphoria”, donde no encontramos rastro de los problemas de mordida y apiñamiento dental que son comunes en los adolescentes, especialmente si basan su dieta en cerveza y opioides.

Los dientes blancos, más que una estética, son una ideología. Son una prueba de la voluntad y la capacidad económica de un individuo para optimizar sus cualidades físicas con intervenciones tecnológicas más o menos largas, más o menos dolorosas e invasivas, pero efectivas, y con un resultado estético previsible y susceptible de ser clonado hasta el infinito.

No importa que, en una habitación oscura, todos los dientes sean blancos, reflectantes e idénticos. Ese parece ser, de hecho, el objetivo. Nadie quiere sorpresas, y los dientes no disciplinados por el ortodoncista o no blanqueados son un acto de rebeldía que, en algunos ambientes, puede interpretarse como una señal de descuido (¡oh, el sacrosanto autocuidado!) o lo que es peor: pobreza.