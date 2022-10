Hay personalidades famosas que han elegido traer el tema de la salud mental y compartirlo con sus seguidores para, de alguna manera, normalizarlo, visibilizarlo, abrir el diálogo, romper el estigma en torno a este tema, y demostrar que atraviesan dificultades emocionales y mentales como el resto de las personas.

Siendo exitosos y poderosos a nivel económico, demuestran que también sufren desde ataques de pánico, ansiedad, depresión, soledad, desórdenes alimenticios, uso y dependencia del alcohol y drogas, entre otros. Algunos no solo invitan a no juzgar a aquellos que sí padecen de alguna condición de salud mental, sino que han tomado acción en favor de otras personas, así como ser influencia para ayudar a otras personas.

Uno de ellos es el cantante colombiano J Balvin, quien en el 2020, a principios de pandemia, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales confesando que llevaba unas semanas pasando por un mal momento a nivel anímico. Dejó saber que no se trataba de una etapa de tristeza o un simple bajón de ánimos, sino que se trataba de depresión y ansiedad.

PUBLICIDAD

Un año después, lo llegó a dejar plasmado en el documental “The Boy From Medellín”, donde se incluyeron charlas con su psiquiatra, en terapia psicológica y hasta con familiares y amigos sobre el tema que le aqueja. La ansiedad y el pánico lo han llegado a paralizar.

Inspirado e impulsado por su propia experiencia, el cantante urbano lanzó hace varias semanas la aplicación de bienestar “OYE” con la que busca que los usuarios transformen sus “emociones en acciones creadoras”. Esta aplicación fue desarrollada en inglés y español, con un contenido que pretende guiar a las personas a sentirse mejor y alcanzar plenamente su potencial, integrando el concepto de bienestar creativo en sus rutinas diarias.

“He aprendido que a través de la meditación, el movimiento y la conexión que es posible sentirse mejor y ser creativo otra vez. OYE es una aplicación que eleva el bienestar de las personas, permitiéndoles estar presentes, aprovechar sus superpoderes emocionales y mentales, y seguir su luz”, manifestó el artista.

Otra de las figuras que ha mostrado su lucha a favor de la visibilización de la salud mental, lo ha sido la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, quien fue diagnosticada de ansiedad, trastorno bipolar y depresión hace unos años.

El testimonio de esta artista de origen mexicano ha sido uno de los más sonados, pues ha sido muy vocal para así visibilizar sus enfermedades mentales y cómo las intenta ir superando, además de exhortar que las personas acudan a terapias y se manifiesten “sin vergüenza”, sobre cómo se sienten consigo mismos.

PUBLICIDAD

La intérprete de 30 años, quien también ha sufrido percances de salud como lo fue un trasplante de riñón en septiembre de 2017 a causa de su padecimiento de lupus, a finales del pasado año lanzó un podcast al que llamó Wondermind, en compañía de su mamá Mandy Teefey y su mejor amiga Daniella Pierson, sobre el cuidado de la salud mental y ayudar a quienes más lo necesiten. En aquel momento indicó en Instagram: “La salud mental es algo que está muy cerca de mi corazón. Es muy importante tener lugares donde las personas puedan reunirse y comprender que no están solos en su viaje de aptitud mental”.

Esta misma semana, bajo el mismo nombre Wondermind, lanzó un portal con contenido para apoyar el bienestar mental. De igual modo, según anunció en su cuenta de Instagram, que el próximo 4 de noviembre estrenará el filme “My Mind and Me”, a través de Apple TV+, en el que evidentemente vuelve a ser protagonista de su propia historia, para así servir de inspiración para otros y seguir ayudando e impactando con relación a este tema. “Mi mente y yo. A veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar… Pero no cambiaría mi vida”, mencionó en la publicación.

El cantante Justin Bieber a través de su cuenta de Instagram en 2019 comunicó a sus seguidores acerca de su estado mental y que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico para tratar su depresión. El joven artista ya había decidido cancelar su gira “Purpose” en 2016, precisamente por sus problemas de ansiedad y depresión. “Fue lo mejor que pude haber hecho por mi salud mental”, expresó en aquel momento. Recientemente tuvo que cancelar su gira “Justice World Tour”, pero esta vez fue debido a que recayó problemas de salud relacionados con el Síndrome de Ramsay Hunt, del que padece y el cual le paraliza parte de su rostro.

PUBLICIDAD

En ánimo de ayudar a las personas con problemas de salud mental, el pasado mes de julio, Bieber –de 28 años– anunció que estaría lanzando sesiones de terapia gratis durante un mes para toda persona que lo necesitara en asociación con Betterhelp, una organización que ofrece ayuda psicológica para enfrentar los problemas o preocupaciones del día a día y tratar diagnósticos como la depresión o los problemas familiares.

Irreverente y sin tabúes, como ha solido mostrarse, así la otra figura de la música norteamericana la cantante Miley Cyrus, se ha abierto para dejar saber lo que concierne a su salud mental. En septiembre de 2021, diversos medios publicaron que la artista detuvo su actuación en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee, donde reconoció ante el público que había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

“Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo. Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo. Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos, asustados… Creo que eso es algo que nos empodera”, manifestó en aquel momento, mientras atribuyó el episodio al aislamiento que le había provocado la pandemia del coronavirus, que más adelante confesó que le trajo problemas de ansiedad.

No es la primera vez que la artista, que saltó a la fama en la serie “Hannah Montana”, hace referencia a sus problemas de salud mental, pues en junio de 2020 dijo en el podcast “The Big Ticket de Variety” que tiene “muchos problemas de adicción y salud mental”. Asimismo, en 2014 dijo que estuvo deprimida, hasta el punto de que se encerró en su habitación y su padre tuvo que derribar la puerta para entrar. De igual modo, ha conversado sobre el tema con Selena Gómez a través del episodio 15 de Bright Minded.

PUBLICIDAD

De igual modo, la actriz y cantante Camila Cabello en mayo de 2020 habló por primera vez en una entrevista acerca de su salud mental y explicó públicamente que padece trastorno obsesivo compulsivo a consecuencia de una fuerte ansiedad y problemas de estrés asociados a exigencias laborales. A eso también se le sumó haber sido objeto de fuertes críticas por su apariencia física, en unas fotos en las que fue captada en un día de playa en bañador de dos piezas.