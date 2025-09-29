Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
90°bruma
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estudio: medicamento hecho de cannabis reduce considerablemente el dolor crónico de espalda

Unos 800 pacientes participaron en la muestra

29 de septiembre de 2025 - 2:13 PM

Updated At

Actualizado el 29 de septiembre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Debate sobre el cannabis medicinal y recreativo en PR. (Julio Cortez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Un medicamento experimental hecho de marihuana redujo con éxito el dolor de espalda en un nuevo estudio, ofreciendo más apoyo al potencial de la droga en el tratamiento de una de las formas más comunes de dolor crónico.

RELACIONADAS

El estudio de 800 pacientes realizado por un fabricante de medicamentos alemán es la evidencia más reciente de las propiedades terapéuticas del cannabis, que sigue siendo ilegal según la ley federal de Estados Unidos, incluso cuando la mayoría de los estados lo han puesto a disposición para uso médico o recreativo.

Funcionarios de salud en Canadá y Europa han aprobado previamente una forma de cannabis de grado farmacéutico para varios tipos de dolor, incluido el dolor nervioso debido a la esclerosis múltiple. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado un medicamento que contiene CBD, uno de los muchos químicos no intoxicantes que se encuentran en el cannabis, para tratar convulsiones raras en niños con epilepsia.

A diferencia de ese medicamento, conocido como Epidiolex, la nueva fórmula de cannabis del fabricante de medicamentos Vertanical contiene THC, el ingrediente activo de la marihuana que droga a los usuarios. Pero los niveles del químico son muy bajos, esencialmente una microdosis en comparación con lo que está disponible en gomitas, barras de chocolate y otros productos que se venden en los dispensarios de marihuana en Estados Unidos. La compañía dijo que los pacientes en el ensayo no mostraron signos de abuso de drogas, dependencia o abstinencia.

No se recomienda conducir durante las primeras semanas de tomar el medicamento, aunque la compañía dijo que la decisión de si conducir o no finalmente se dejó a los pacientes.

Vertanical está buscando la aprobación para un grupo grande de pacientes: aquellos que sufren de dolor lumbar, una condición crónica que afecta a millones y tiene pocos tratamientos comprobados.

Los analgésicos de venta libre como el ibuprofeno no se pueden usar para el dolor a largo plazo debido a sus efectos secundarios, que incluyen úlceras estomacales e indigestión. Ya no se recomiendan los opioides, después de que la prescripción excesiva de analgésicos como OxyContin en las décadas de 1990 y 2000 condujo a la epidemia actual de adicción a esa clase de drogas.

El dolor crónico es una de las condiciones más frecuentemente citadas de las personas inscritas en los programas estatales de marihuana medicinal. Pero ha habido poca investigación rigurosa sobre el uso de la droga en ese grupo.

El autor principal del estudio, el Dr. Matthias Karst, dijo en un correo electrónico que los nuevos hallazgos muestran que el cannabis ‘puede reducir significativamente el dolor y mejorar la función física en pacientes con dolor lumbar crónico, sin los problemas de seguridad comúnmente asociados con los opioides’. Karst es especialista en dolor en la Escuela de Medicina de Hannover y consultor de Vertanical.

Para el nuevo estudio, los pacientes con dolor de espalda fueron asignados aleatoriamente para tomar el extracto líquido de cannabis patentado de Vertanical o un placebo.

Al final de 12 semanas, los pacientes que tomaron el medicamento informaron una reducción de casi 2 puntos en el dolor en una escala de 11 puntos, en comparación con 1.4 puntos para aquellos que tomaron el placebo. La diferencia fue estadísticamente significativa. Aquellos que recibieron el medicamento también informaron mejoras en el sueño y la función física.

Los pacientes que continuaron con una fase de extensión de seis meses continuaron experimentando reducciones en el dolor. Los resultados se publicaron el lunes en la revista Nature.

Los efectos secundarios incluyeron mareos, dolor de cabeza, fatiga y náuseas, y llevaron a que más del 17% de las personas interrumpieran el medicamento temprano. Los investigadores dijeron que la tasa de abandono fue menor de lo que se informa típicamente con los opioides, que pueden causar estreñimiento, náuseas, somnolencia y conllevan riesgos de adicción.

Vertanical ha presentado una solicitud para su medicamento ante los reguladores europeos. En Estados Unidos, la compañía dice que está ‘trabajando estrechamente’ con los reguladores para diseñar un estudio que respalde la aprobación de la FDA.

Tags
Breaking NewsCannabis medicinaldolor
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: