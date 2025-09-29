Estudio: medicamento hecho de cannabis reduce considerablemente el dolor crónico de espalda

Washington — Un medicamento experimental hecho de marihuana redujo con éxito el dolor de espalda en un nuevo estudio, ofreciendo más apoyo al potencial de la droga en el tratamiento de una de las formas más comunes de dolor crónico.

El estudio de 800 pacientes realizado por un fabricante de medicamentos alemán es la evidencia más reciente de las propiedades terapéuticas del cannabis, que sigue siendo ilegal según la ley federal de Estados Unidos, incluso cuando la mayoría de los estados lo han puesto a disposición para uso médico o recreativo.

Funcionarios de salud en Canadá y Europa han aprobado previamente una forma de cannabis de grado farmacéutico para varios tipos de dolor, incluido el dolor nervioso debido a la esclerosis múltiple. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado un medicamento que contiene CBD, uno de los muchos químicos no intoxicantes que se encuentran en el cannabis, para tratar convulsiones raras en niños con epilepsia.

PUBLICIDAD

A diferencia de ese medicamento, conocido como Epidiolex, la nueva fórmula de cannabis del fabricante de medicamentos Vertanical contiene THC, el ingrediente activo de la marihuana que droga a los usuarios. Pero los niveles del químico son muy bajos, esencialmente una microdosis en comparación con lo que está disponible en gomitas, barras de chocolate y otros productos que se venden en los dispensarios de marihuana en Estados Unidos. La compañía dijo que los pacientes en el ensayo no mostraron signos de abuso de drogas, dependencia o abstinencia.

No se recomienda conducir durante las primeras semanas de tomar el medicamento, aunque la compañía dijo que la decisión de si conducir o no finalmente se dejó a los pacientes.

Vertanical está buscando la aprobación para un grupo grande de pacientes: aquellos que sufren de dolor lumbar, una condición crónica que afecta a millones y tiene pocos tratamientos comprobados.

Los analgésicos de venta libre como el ibuprofeno no se pueden usar para el dolor a largo plazo debido a sus efectos secundarios, que incluyen úlceras estomacales e indigestión. Ya no se recomiendan los opioides, después de que la prescripción excesiva de analgésicos como OxyContin en las décadas de 1990 y 2000 condujo a la epidemia actual de adicción a esa clase de drogas.

El dolor crónico es una de las condiciones más frecuentemente citadas de las personas inscritas en los programas estatales de marihuana medicinal. Pero ha habido poca investigación rigurosa sobre el uso de la droga en ese grupo.

El autor principal del estudio, el Dr. Matthias Karst, dijo en un correo electrónico que los nuevos hallazgos muestran que el cannabis ‘puede reducir significativamente el dolor y mejorar la función física en pacientes con dolor lumbar crónico, sin los problemas de seguridad comúnmente asociados con los opioides’. Karst es especialista en dolor en la Escuela de Medicina de Hannover y consultor de Vertanical.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los pacientes con dolor de espalda fueron asignados aleatoriamente para tomar el extracto líquido de cannabis patentado de Vertanical o un placebo.

Al final de 12 semanas, los pacientes que tomaron el medicamento informaron una reducción de casi 2 puntos en el dolor en una escala de 11 puntos, en comparación con 1.4 puntos para aquellos que tomaron el placebo. La diferencia fue estadísticamente significativa. Aquellos que recibieron el medicamento también informaron mejoras en el sueño y la función física.

Los pacientes que continuaron con una fase de extensión de seis meses continuaron experimentando reducciones en el dolor. Los resultados se publicaron el lunes en la revista Nature.

Los efectos secundarios incluyeron mareos, dolor de cabeza, fatiga y náuseas, y llevaron a que más del 17% de las personas interrumpieran el medicamento temprano. Los investigadores dijeron que la tasa de abandono fue menor de lo que se informa típicamente con los opioides, que pueden causar estreñimiento, náuseas, somnolencia y conllevan riesgos de adicción.