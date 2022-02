Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estando ya en su semana número 36 de gestación, Isamari Castrodad se vio tentada a repautar una visita a su obstetra debido a compromisos profesionales, pero optó por ser prudente y llegar a la cita. Una vez allí, pudo haber aceptado con complacencia el argumento de que no era necesario revisar la cantidad de líquido amniótico que había en su útero y retornar a sus tareas, pero no. Luego de la angustia que había vivido semanas antes, cuando tuvo que ser hospitalizada porque la vida de su bebé por nacer estaba amenazada debido a la inadvertida pérdida de líquido amniótico, no podía irse de allí sin que le confirmaran que todo seguía bien.