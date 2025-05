“Irreal”: mujer pensó tener síndrome de ovario poliquístico, pero su diagnóstico fue otro

Su experiencia, sin embargo, no encaja en la imagen común de lucha y superación; también representa una advertencia para quienes sienten que algo no está bien, pero deciden no darle importancia.

“Todo se sentía irreal”

Su trabajo como directora del Boys and Girls Club of Chicago reforzaba ese deseo de tener hijos: “Trabajo con niños todos los días como directora del Boys and Girls Club of Chicago. Amo a los niños. Saber que no podría tener los míos propios fue devastador”.