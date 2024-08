Ozempic: ¿por qué estrellas están dejando esta droga que usaban para rebajar?

Pero, no han sido las únicas celebridades que presuntamente han recurrido a este método para bajar de peso, Sharon Osbourne, Kelly Clarkson, Rosie O’Donnell, Rebel Wilson y Tori Spelling también.

“(Su uso) no está 100% mal porque cuando entendemos a la obesidad como enfermedad crónica y todo lo que conlleva metabólicamente, vemos un beneficio cardiorenometabolico; si un paciente tiene obesidad, se acompaña de hígado graso, de una resistencia a la insulina o es prediabético, con hipertensión o alguna otra situación metabólica, ahí sí está totalmente indicado”, señaló.

La doctora Guerrero, quien tiene entre sus pacientes a personalidades del medio artístico, como el actor Jorge Salinas , aclara que no se trata de un medicamento milagroso.

“Nada es milagroso, si alguien te promete que vas a bajar sobre 40 libras en una semana, ahí no se metan porque no es sano. Si una persona baja de peso súbitamente puede verse enferma, a diferencia de un paciente que lleva un plan de alimentación y está bien suplementado”, agregó.

Pero no todo es sencillo con este medicamento, Sharon Osbourne , Amy Schumer y Bella Thorne decidieron suspender su uso al experimentar efectos como pérdida de masa muscular y falta de energía. Apenas esta semana, Bella Thorne habló de su estado de salud tras la presión de la industria de Hollywood.

“No me he sentido bien con mi cuerpo desde hace un tiempo, especialmente por el uso de Ozempic. Se están estableciendo unas normas de belleza locas que nadie puede alcanzar a menos de que uses Ozempic”.