Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Primeros pacientes en Puerto Rico reciben un novedoso implante para regular el control de la vejiga

Puerto Rico se convierte en el primer país de América Latina en ofrecer esta tecnología a sus pacientes

3 de marzo de 2026 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo dispositivo Altaviva™ está implantado cerca del tobillo y diseñado para regular el control de la vejiga restableciendo la comunicación entre la vejiga y el cerebro. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El primer implante del dispositivo Altaviva™, una nueva opción de tratamiento para controlar los síntomas de control de la vejiga en Puerto Rico se realizó en el Hospital Ashford.

RELACIONADAS

Según se informó, el dispositivo se implanta cerca del tobillo por encima del nervio tibial y está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la incontinencia urinaria por urgencia (IUU).

Este innovador dispositivo es manufacturado localmente en Juncos, Puerto Rico, lo que representa un orgullo para la comunidad médica y tecnológica del país, se señaló.

Más de 16 millones de adultos en Estados Unidos experimentan IUU, un síntoma de vejiga hiperactiva (OAB, por sus siglas en inglés) caracterizado por una urgencia repentina e intensa de orinar, seguida a menudo de escapes involuntarios antes de llegar al baño.

En la comunicación se destacó que el dispositivo Altaviva™, desarrollado por Medtronic, ofrece una opción de tratamiento mínimamente invasiva con varios beneficios clave:

  • No se requiere sedación ni radiación para el procedimiento.
  • Activación de la terapia el mismo día.
  • Compatibilidad con resonancia magnética desde el primer día.
  • La batería del dispositivo dura hasta 15 años.
El dispositivo Altaviva™ sin cables, mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar.
El dispositivo Altaviva™ sin cables, mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar. (Suministrada)

Las personas que tienen estos problemas de incontinencia sienten vergüenza al momento de hablar de ello; y esta, con mucha frecuencia, es la causa por la que no buscan la ayuda que necesitan. Por miedo a sufrir un accidente, evitan hacer cosas o ir a sus lugares favoritos y siempre buscan el baño más cercano, pues tienes que ir varias veces durante el día.

El primer procedimiento fue realizado por el Dr. Jimmy J. Juliá, subespecialista en uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva.

“Estos padecimientos no distinguen edad, género ni condición de salud del individuo; y quienes las padecen experimentan serios problemas en su diario vivir. Por eso, poder ofrecer Altaviva a mis pacientes con incontinencia urinaria por urgencia es un avance significativo. Esta es una opción adicional para pacientes que han tenido dificultades para encontrar alivio, ampliando el acceso a tratamientos para esta condición. Estoy seguro de que esta terapia ayudará a muchos de mis pacientes”, expresó el Dr. Juliá en declaraciones escritas.

¿Cómo funciona?

El dispositivo Altaviva™ sin cables, mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar. Se implanta cerca del tobillo y envía pulsos eléctricos al nervio tibial para ayudar a restaurar la vía de comunicación entre la vejiga y el cerebro.

La recarga es necesaria una o dos veces al año bajo la configuración estándar y el dispositivo tardará hasta 30 minutos en pasar de cero a 100% cargado, eliminando la necesidad de equipos de carga diarios en casa. Este tratamiento, llamado neuromodulación tibial, es una terapia probada para reducir los síntomas de control de la vejiga.

Tags
Incontinencia urinaria
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: