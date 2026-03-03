Primeros pacientes en Puerto Rico reciben un novedoso implante para regular el control de la vejiga

El primer implante del dispositivo Altaviva™, una nueva opción de tratamiento para controlar los síntomas de control de la vejiga en Puerto Rico se realizó en el Hospital Ashford.

Según se informó, el dispositivo se implanta cerca del tobillo por encima del nervio tibial y está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la incontinencia urinaria por urgencia (IUU).

Este innovador dispositivo es manufacturado localmente en Juncos, Puerto Rico, lo que representa un orgullo para la comunidad médica y tecnológica del país, se señaló.

Más de 16 millones de adultos en Estados Unidos experimentan IUU, un síntoma de vejiga hiperactiva (OAB, por sus siglas en inglés) caracterizado por una urgencia repentina e intensa de orinar, seguida a menudo de escapes involuntarios antes de llegar al baño.

PUBLICIDAD

En la comunicación se destacó que el dispositivo Altaviva™, desarrollado por Medtronic, ofrece una opción de tratamiento mínimamente invasiva con varios beneficios clave:

No se requiere sedación ni radiación para el procedimiento.

Activación de la terapia el mismo día.

Compatibilidad con resonancia magnética desde el primer día.

La batería del dispositivo dura hasta 15 años.

El dispositivo Altaviva™ sin cables, mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar. (Suministrada)

Las personas que tienen estos problemas de incontinencia sienten vergüenza al momento de hablar de ello; y esta, con mucha frecuencia, es la causa por la que no buscan la ayuda que necesitan. Por miedo a sufrir un accidente, evitan hacer cosas o ir a sus lugares favoritos y siempre buscan el baño más cercano, pues tienes que ir varias veces durante el día.

El primer procedimiento fue realizado por el Dr. Jimmy J. Juliá, subespecialista en uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva.

“Estos padecimientos no distinguen edad, género ni condición de salud del individuo; y quienes las padecen experimentan serios problemas en su diario vivir. Por eso, poder ofrecer Altaviva a mis pacientes con incontinencia urinaria por urgencia es un avance significativo. Esta es una opción adicional para pacientes que han tenido dificultades para encontrar alivio, ampliando el acceso a tratamientos para esta condición. Estoy seguro de que esta terapia ayudará a muchos de mis pacientes”, expresó el Dr. Juliá en declaraciones escritas.

¿Cómo funciona?

El dispositivo Altaviva™ sin cables, mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar. Se implanta cerca del tobillo y envía pulsos eléctricos al nervio tibial para ayudar a restaurar la vía de comunicación entre la vejiga y el cerebro.