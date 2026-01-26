¿Qué es la autoconciencia de los senos y cómo encaja en la prevención del cáncer?

Nueva York - ¿Qué significa tener autoconciencia mamaria?

Se trata de un enfoque más general y flexible de la prevención del cáncer de mama que consiste en familiarizarse con el aspecto y el tacto de los senos. Se complementa con otras medidas de detección precoz, como las mamografías periódicas.

Los médicos sugieren el autoconocimiento mamario como alternativa a los autoexámenes, esas comprobaciones mensuales y metódicas para detectar cualquier cambio mientras se aplica presión o se está tumbado.

Hace dos décadas, la Sociedad Americana del Cáncer dejó de recomendar los autoexámenes a las personas con un riesgo medio de cáncer de mama porque no había pruebas sólidas de que fueran útiles si se tomaban otras medidas preventivas, como mamografías periódicas. Además, las revisiones mensuales ponían nerviosas a algunas pacientes, sobre todo a las que tenían un tejido mamario denso o naturalmente irregular.

“Digamos que traes a 100 mujeres a un auditorio y les enseñas cómo hacerlo, y luego se van a casa y lo hacen. No detectamos más cánceres que si todas esas mujeres se hicieran mamografías siguiendo nuestras indicaciones”, afirma el Dr. Arif Kamal, jefe de pacientes de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Más de 300,000 mujeres y unos 2,600 hombres estadounidenses serán diagnosticados de cáncer de mama invasivo en 2026, según la Sociedad del Cáncer.

Aunque las mamografías son fundamentales, sobre todo para detectar a tiempo cánceres que, de otro modo, serían indetectables, es importante notar cambios en las mamas entre las revisiones o antes de tener edad suficiente para ello y, por si acaso, acudir al médico para que los examine.

¿Cómo se manifiesta esa conciencia en la vida cotidiana? Esto es lo que hay que saber.

Cómo practicar el autoconocimiento mamario

El objetivo del autoconocimiento de los senos es “saber cómo son y cómo se sienten normalmente”. Y si algo cambia y usted tiene un nuevo bulto o un nuevo engrosamiento, usted podría traer a la atención de un médico", dijo el Dr. Shari Goldfarb con Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

A diferencia de los autoexámenes mensuales, no existe una rutina establecida para el autoconocimiento de los senos. Se trata más bien de una práctica general que se integra en la vida cotidiana. Eso puede significar notar un cambio de forma al ponerse un sujetador deportivo para hacer ejercicio o sentir dolor al acostarse.

Los pacientes de la Dra. Megan Schneiderman han mencionado cambios que veían al mirarse en el espejo. A veces, era su pareja quien se daba cuenta.

El objetivo de esta concienciación general “es intentar que las cosas asusten un poco menos a los pacientes”, afirma Schneiderman, que trabaja en Mount Nittany Health, en Pensilvania.

Otros cambios importantes a los que hay que prestar atención, además de los bultos, son un pezón invertido, secreción del pezón, hoyuelos en la piel, cambios en el tamaño del pecho, enrojecimiento de la piel o dolor constante en una sola zona. Si notas algo raro, llama al médico para que te examine.

Recuerda que saber es poder

La comprobación de los cambios puede provocar ansiedad por si cada novedad puede ser cancerosa. Pero los expertos dicen que es importante recordar que es mejor que no te cojan desprevenido.

La mayoría de los bultos no son cancerosos -pueden ser fluctuaciones normales del tejido mamario o un quiste benigno-, pero siempre es una buena idea comprobarlo para estar seguros, sobre todo si persiste o empeora, dice el Dr. Pouneh Razavi, radiólogo mamario de Johns Hopkins Medicine.

“No hay duda de que conviene que te lo evalúen, pero no te preocupes a menos que haya un motivo para preocuparse”, afirma.

También es importante mantener una rutina normal de cribado, ya que la autoexploración mamaria no es suficiente protección por sí sola. Esto significa hacerse mamografías una vez al año o cada dos años a partir de los 40 o 45 años, como recomiendan el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos y la Sociedad Americana del Cáncer.

Las personas con mayor riesgo debido a antecedentes familiares o mutaciones genéticas o las personas con madres densas pueden tener programas de cribado más tempranos o diferentes o requerir pruebas de imagen adicionales.

“Se trata de conocerse a uno mismo y reconocer si algo cambia”, afirma Razavi.

