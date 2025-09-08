¿Qué es la esofagitis eosinofílica, condición de la que padece Angelique Burgos “Burbu”?
La actriz y locutora no podía tragar y se sentía ahogada, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata
8 de septiembre de 2025 - 11:25 AM
8 de septiembre de 2025 - 11:25 AM
Esofagitis eosinofílica es el nombre de la condición que causó que la presentadora y actriz Angelique Burgos, “Burbu” tuviera que ser asistida de emergencia en un hospital de Orlando, en Florida.
Según se publicó, Burgos no podía tragar y se sentía ahogada, por lo que tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento médico. Precisamente, este es uno de los síntomas que presenta la esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica del sistema inmunitario.
De acuerdo con Mayo Clinic, la esofagitis eosinofílica ocurre cuando un tipo de glóbulos blancos (eosinófilos) se acumula en el recubrimiento del conducto que conecta la boca con el estómago (esófago).
Esa acumulación, que es una reacción a los alimentos, a los alérgenos o al reflujo gastroesofágico, puede inflamar o dañar el tejido esofágico. El tejido esofágico dañado puede llevar a tener dificultad para tragar o hacer que la comida se atasque al tragar.
Según esta entidad dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, la esofagitis eosinofílica no se identificó hasta principios de los años 90, pero ahora se considera una de las principales causas de enfermedad del sistema digestivo. “La investigación está en curso y probablemente dará lugar a revisiones en el diagnóstico y tratamiento de la esofagitis eosinofílica”, se amplió.
Los eosinófilos son un tipo característico de glóbulos blancos presentes en el tubo digestivo. Sin embargo, Mayo Clinic enfatiza que durante la esofagitis eosinofílica, se produce una reacción alérgica a una sustancia externa. La reacción puede ocurrir de la siguiente manera:
La persona debe solicitar atención médica inmediata si presenta dolor en el pecho, especialmente si también tiene falta de aire o dolor en la mandíbula o el brazo.
En la última década, ha aumentado significativamente el número de personas con diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Al principio, los investigadores pensaron que esto se debía a una mayor concienciación entre los proveedores de atención médica y una disponibilidad más amplia de pruebas. Sin embargo, los estudios ahora sugieren que la enfermedad se está volviendo cada vez más frecuente, al mismo tiempo que aumenta la incidencia del asma y las alergias.
En algunas personas, la esofagitis eosinofílica puede derivar en lo siguiente:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: