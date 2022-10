Por primera vez Race for the Cure de Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR), la carrera más emblemática en concienciar sobre cáncer de seno en Puerto Rico, llega a Humacao mañana sábado, 29 de octubre a las 5:00 p.m.

“Es realmente emocionante poder hacer esta carrera tan importante en diferentes partes de Puerto Rico, esta vez en Humacao. El apoyo que hemos recibido es algo que nos motiva a seguir y que nos hace ver lo mucho que este evento impacta la vida de pacientes, familiares y amigos. Sigan caminando y corriendo con nosotros para que se pueda continuar salvando vidas en nuestra isla”, expresó la Dra. Eva Cruz Jové, sobreviviente y presidente de la Junta de Directores de Susan G. Komen PR.

Race for the Cure, continua con su consigna “Ellas no Caminan Solas”. Atletas, entusiastas, sobrevivientes, amigos, familiares, y toda persona solidaria con la causa podrá correr o caminar en honor a las mujeres valientes que han dado la batalla contra el cáncer de seno.

El evento se llevará cabo de manera presencial en Palmas del Mar en Humacao desde las 5:00 p.m. El registro para la carrera será en The Palmas Academy, donde también podrán adquirir artículos rosados alusivos a la causa.

El 100% de los fondos recaudados se quedan en Puerto Rico y se utilizan para financiar programas de ayuda para eliminar barreras en los servicios relacionados con la salud mamaria. Estos fondos ayudan a miles de pacientes a recibir servicios de calidad a través de programas de detección, diagnóstico, tratamiento y apoyo para pacientes y sus familias en Puerto Rico.

Todo el que desee registrarse y obtener más información sobre la carrera puede visitar la página web o llamar al 787-751-9096.