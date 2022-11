La pandemia de Covid-19 ha causado dolor y muerte a muchas familias en Puerto Rico y en el mundo. Pero esos meses de encierro en casa, también han contribuido a que muchas personas descubran nuevas carreras profesionales, terminen proyectos o inicien nuevos rumbos.

Para la doctora Myriam Z. Allende Vigo, fue la oportunidad para darle forma a una idea que hacía tiempo acariciaba: escribir sobre la endocrinología en Puerto Rico y documentar esa rama de la medicina. Así nació el libro “La endocrinología en Puerto Rico (1950-2021): Anécdotas, pinceladas y recuerdos”, una publicación que, asegura, “es producto de la pandemia”.

“Durante el encierro comencé a darle forma a este proyecto que llevaba mucho tiempo en el tintero”, comenta la doctora Allende, expresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas, de donde se jubiló en 2015.

La especialista, que mantiene su práctica privada en Humacao, donde estableció un centro de educación -el único privado certificado en educación en diabetes a nivel nacional-, también hace investigación clínica y “siempre estoy activa en la parte académica”.

“Mi interés con el libro es dejar documentada la trayectoria de la endocrinología en Puerto Rico. Pero lo quería hacer no solamente desde mi perspectiva -que he vivido una buena parte de lo que ha acontecido-, sino que quería dar a conocer la labor de los primeros endocrinólogos en Puerto Rico y la historia de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, además de toda la contribución de los endocrinólogos a la medicina en Puerto Rico”, explica la doctora Allende, quien también fue gobernadora de la American College of Physicians (ACP).

Con esa encomienda dice que se dio a la tarea de llamar a los miembros fundadores de SPED que todavía estaban vivos. Entre ellos, menciona a la “decana de la endocrinología en Puerto Rico”, la doctora Lillian Haddock, quien fundó el primer programa de adiestramiento en el Hospital Universitario del Recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad de Puerto Rico.

Resalta, por ejemplo, que es la primera vez que se documenta en un libro el desarrollo de esta especialidad en la isla y los programas de adiestramiento, tanto del recinto de Ciencias Médicas como del Hospital Municipal. La especialista pone el ejemplo de un capítulo del libro titulado “Anécdotas, pinceladas y recuerdos”, donde cuenta por qué ella y sus colegas se decidieron por la especialidad que, a su juicio, tuvo mucho que ver con la mentoría de los endocrinólogos que les precedieron.

“También fue el amor por esta ciencia que es bastante tangible y en la que tienes este contacto directo con el paciente, con su familia y con su entorno, algo que es muy importante en el tratamiento. Es una combinación entre la ciencia, lo social y la familiaridad con los pacientes”, explica la especialista, quien cree que esa combinación en la práctica médica es fundamental.

“Es una especialidad que une todo lo que es hacer un diagnóstico físico con los hallazgos de los laboratorios, porque es bastante certera en términos de que se hacen unas pruebas y uno determina si hay un exceso de una hormona o si hay una deficiencia, la remplazas. Así ves cómo la calidad de vida del paciente cambia totalmente. Son pacientes que están contigo toda una vida y eso le da mucha satisfacción a uno porque ves cómo mejoran”, agrega.

Contraportada y portada del libro “La endocrinología en Puerto Rico (1950-2021): Anécdotas, pinceladas y recuerdos”. (Yarimar Jiménez) (Yarimar Jiménez)

Señala que el libro cuenta con una bibliografía completa sobre los estudios publicados por los endocrinólogos, como el uno de los pioneros, el doctor Manuel Paniagua, hasta los que se han publicado hasta el 2021. “Es el primer sitio donde tú puedes conseguir esos artículos, todas esas citas científicas están ahí. Los endocrinólogos han contribuido a la investigación a nivel local y nacional. Por ejemplo, tuvieron una intervención importante cuando se estudió la píldora anticonceptiva”, explica mientras resalta el trabajo de investigación que hizo la doctora Haddock sobre el síndrome de Sheehan en la isla, una afección de la glándula pituitaria.

También destaca el trabajo de los endocrinólogos involucrados en las guías nacionales para el manejo de diabetes “que hemos tenido un rol muy importante”, además de los esfuerzos a nivel nacional para una mejor respuesta ante los desastres naturales que nos afectan.

“Empezamos con María, después con los terremotos y luego con el COVID-19 para el manejo de los pacientes con diabetes y se establecieron unos nexos con médicos en Estados Unidos para la distribución de insulina, de dispositivos y materiales para monitorear el azúcar en sangre. Además de educación sobre cómo mantener los medicamentos en buenas condiciones”, detalla y puntualiza que todos esos esfuerzos desembocaron en la creación de la mochila de emergencia para diabetes, que cuenta con un suministro de 30 días de todas sus medicinas orales, inyectables y jeringas para diabetes.

“Son contribuciones de los endocrinólogos a nivel local e internacional; se han hecho campamentos de verano, cursos de educación y se ha trabajado con la comunidad para educarlos sobre sus condiciones. Todo eso está recogido en el libro”, agrega con orgullo la doctora Allende.

La endocrinología ahora

Para la doctora Allende, el panorama médico y de salud en la isla ha cambiado mucho en los últimos años. Acepta, por ejemplo, lo difícil que es conseguir una cita con un endocrinólogo y dice que “hay historias de horror” porque las dan para varios meses -si es que se consigue uno que acepte pacientes nuevos- debido a que, en muchos casos, los médicos tienen sus oficinas llenas.

Recuerda que cuando terminó la subespecialidad en endocrinología, en 1979, hace 43 años, se adiestraban tres personas cada dos años, además de que en el Hospital Municipal también había un programa en el que adiestraban a uno por año. De esa forma, cada dos años, salían cinco especialistas en endocrinología a ofrecer sus servicios. Pero en esa época solo había unos 30 a 40 endocrinólogos para toda la isla.

“Esto ha cambiado. Ahora se están adiestrando seis endocrinólogos en el Hospital Universitario y en el Hospital Municipal y el número total de endocrinólogos que tenemos en la isla es de entre 130 a 140 activos. Los médicos se están yendo de Puerto Rico, pero no son los endocrinólogos”, asegura la doctora Allende, quien cree que, aun así, hay una gran necesidad de más especialistas.

“Estamos hablando de que la diabetes en adultos corresponde a un 17% de la población de la isla, lo más alto en Estados Unidos. Y entre los mayores de 65 años, uno de cada tres, tiene diabetes, así que puedes imaginarte por qué no damos abasto para toda la población con diabetes”, explica, al remarcar la labor de educación de los endocrinólogos, tanto a pacientes como a médicos primarios, enfermeros y nutricionistas “para que nos ayuden en la prevención y a cuidar a estos pacientes”.

También enfatiza en que hay otras condiciones endocrinológicas que afectan a la tiroides, la pituitaria, las glándulas adrenales, problemas del crecimiento en los niños, que también son muy prevalentes en la población boricua. Pero, de la misma forma, se lamenta de que la práctica de la medicina en Puerto Rico se haya convertido “en un dolor de cabeza” debido a las muchas restricciones que tienen los profesionales de la salud.

“Es retante y difícil. Hay que tener un gran compromiso porque hay muchas limitaciones debido a que el sistema de salud de Puerto Rico ya está fragmentado y el acceso a los medicamentos de vanguardia está muy restringido y trabajar con los planes médicos es realmente muy retante”.

Una de las dificultades, agrega, es que los médicos no se pueden unir para negociar tarifas con los planes médicos. “Entendemos que para los planes médicos la salud no es su prioridad, es un negocio para obtener buenas ganancias. Pero nosotros fuimos educados para servir al paciente, para mejorar su calidad de vida y resolver su problema médico, no importa el costo”, advierte, al tiempo que enfatiza en que se debe hacer un esfuerzo de prevención a nivel de salud pública.

Para lograrlo, enfatiza en la importancia de la sana alimentación y de aumentar la actividad física para promover un estilo de vida saludable. De hecho, menciona que tenemos un problema de obesidad en dos terceras partes de la población, pero si no se hace nada por resolverlo, desde el área pediatría “a la larga vamos a tener más diabetes, vamos a tener más enfermedad coronaria e hipertensión y se nos va a morir la gente de enfermedad cardiovascular”. Por eso advierte que, mientras el “enfoque de la salud pública no sea en prevención y en evitar todas estas enfermedades, no vamos a lograr mucho”.

“La endocrinología en Puerto Rico (1950-2021): Anécdotas, pinceladas y recuerdos”. (YARIMAR JIMENEZ)

El mayor logro

La doctora Allende, con más de cuatro décadas en la medicina, siente que su mayor logro como doctora es ser educadora en diabetes y “tratar a estas personas que están afectadas con las distintas condiciones para hacer la diferencia en su calidad de vida”. “En mi carrera profesional, siempre he tratado a pacientes con diabetes para que tengan una vida productiva, sin complicaciones y con buena calidad. Tengo pacientes a los que he tratado por más de 40 años y eso es muy bonito”, afirma y enfatiza que es una especialidad que da mucha satisfacción personal.

“Yo siempre quise ser doctora. Y cuando estaba en la Escuela de Medicina (de la UPR), una de las maestras que tuve fue la doctora Lillian Haddock”, cuenta para luego recordar que cuando entró a Medicina Interna, todavía no sabía qué especialidad iba a escoger. Pero ahí tuvo otro mentor, “un clínico excepcional, muy brillante”, el doctor Francisco Aguiló, quien después fue jefe de endocrinología en el Hospital Universitario, donde finalmente hizo su adiestramiento. “Ahí tuve mucha exposición a distintas condiciones endocrinológicas y decidí hacer una subespecialidad en endocrinología porque me gustó esa experiencia”.

Más información

“La endocrinología en Puerto Rico (1950-2021): Anécdotas, pinceladas y recuerdos”, de la doctora Myriam Z. Allende Vigo, no está a la venta, pero estará disponible sin costo para los endocrinólogos y los interesados en información sobre el tema de la especialidad en Puerto Rico.

La publicación ya se registró en la Biblioteca del Congreso y según la doctora Allende se va a subir a Amazon, además de tener un link para los integrantes de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) desde donde se puede acceder la información sin costo. Más detalles en https://spedpr.com/