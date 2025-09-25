Opinión
25 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:Un testimonio de amor entre una hija y su madre con alzhéimer

En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, ofrece recomendaciones para el cuidador anticipar las etapas y prepararse para cada transición

25 de septiembre de 2025 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Morales Arroyo, madre de Florencia Velázquez-Morales, quien por 12 años sufrió demencia por alzhéimer. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

“Esa mañana del 6 de enero, aunque mami prácticamente no se sabía mi nombre, me balbuceaba ‘mi niña bonita’, como siempre me decía. La levanté, le hice nuestra rutina. Hasta el último momento la apoyaba en mi hombro y la senté en el inodoro. Le di su desayuno, recuerdo que su última comidita fue un puré de manzana con guineo majado con mucho gusto. Recuerdo que la senté en la silla de ruedas y, como todas las mañanas, abrí el clóset y saqué dos vestidos. Me señaló con su carita cuál quería, le puse su vestido. Cuando me bajo para ponerle las sandalias, en ese momento mami fallece, se va para el frente, la agarro, me mira, sonríe, exhala y hasta ahí llegamos”.

