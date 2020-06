Solo hay que mediar una o dos palabras con Yamira Ortiz Plumey para percatarse de que no es criatura de tirar la toalla al primer tropiezo. Comenzando su carrera en la industria de la gastronomía se propuso que, sin importar cuán torcida se volviera la vereda, no perdería ni su foco y ni la disciplina. Ambas características la han ayudado a alcanzar la reputación que tanto valora. Organizar eventos, catering, vender uniformes para personal de cocina y un sin fin de tareas le han permitido adelantar su propósito. Por ese motivo hoy nos presenta “Chef Boxes”, su más reciente aventura y su respuesta de combate en los tiempos de pandemia.

Su amor por la gastronomía comenzó observando a su abuela que nos asegura tenía “buen sazón”. No obstante, fue la amistad con la familia Kury Zaiter, particularmente con doña Italia Trifilio Zaiter, la que atizonó y fundamentó esta pasión.

“Trabajaba en Relojes y Relojes cuando conocí a doña Italia y esta maravillosa familia. Prácticamente me adoptaron. Gracias a ellos conocí lo que era el buen comer. Me llevaban a buenos restaurantes y viajábamos. Cada experiencia me expuso a cosas que no conocía ni sabía que existían. Cada vez que cenábamos en casa de ellos siempre había un banquete preparado por doña Italia. Era bien variado porque ellos tenían raíces italianas y árabes, habían vivido en Santo Domingo y Puerto Rico. Así que el despliegue de lo que se servía era espectacular”, comienza por contarnos Yamira Ortiz Plumey que ya lleva 22 años entregada al oficio de la culinaria.

Una carrera en la industria

Se adentró en el mundillo organizando eventos multitudinarios. Algunos de estos fueron: Future Chef Convention, Culinary Arts & Reality Show, Agrópolis, PlazaFoodFest, entre otros. Trabajó cada uno de ellos con la dedicación y entrega que le pone a todo lo que pasa por sus manos, pero luego de ponderarlo decidió apartarse de este tipo de trabajo porque no le resultaba costo efectivo.

Unas cuantas frustraciones al ver que los empleados no preparaban las recetas como ella deseaba es lo que finalmente la impulsa a estudiar formalmente la carrera de chef.

“Hasta ese momento lo que sabía hacer en la cocina eran cosas que había aprendido de mi abuela, de doña Italia o de otras personas que fui conociendo gracias a los eventos que organizaba. Era autodidacta.

Servicio de catering

Gracias a lo aprendido Yamira descubrió que su lugar era detrás del fogón y no frente a él. Llegó el momento de darle paso a Yop Banquets/Services, un negocio de catering que fundó hace más de 20 años. Yop ofrece un servicio completo para que una cena, banquete, reunión de trabajo o desayuno sea una experiencia especial.

Chef box

Yamira, al igual que muchos otros, tuvo que buscar una manera de mantenerse vigente en este tiempo de pandemia. La herramienta para conseguirlo fue “Chef Box”. Unas cajitas con ingredientes para que quien la ordene pueda preparar un plato de primera siguiendo los consejos que ofrece la chef.

“Siempre he tenido una sección de platos preparados y congelados. Al principio de la pandemia estos, que son mis recetas ‘signature’, se movieron bastante bien, pero la gente quería algo más. Hay muchas personas que no saben cocinar bien y al estar encerrados se vieron obligados a hacerlo. Fueron los mismos clientes quienes comenzaron a pedirme que por qué no preparaba algo que los ayudara a hacer esta tarea más llevadera y divertida”.

Actualmente los clientes pueden optar por cinco tipos de cajitas: Mofongo de pollo, cerdo, vegetales o camarones; Ceviche de salmón y mangó, dorado o camarones con toque de coco; Pad Thai de pollo, vegetales o salmón; Risotto de vegetales, carnes o camarones y Filete de Res.