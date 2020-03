Con el COVID-19 la vida de todos se ha tornado patas arriba. Son muchos los obstáculos y frustraciones. Para aquellos que no tienen costumbre de cocinar, el encierro se ha convertido en una verdadera tortura. Con esto en mente hay un grupo de conocedores y chefs que están contribuyendo para que esta tarea no sea tan engorrosa. Utilizan las redes sociales para diariamente subir videos de platillos que se confeccionan con relativa facilidad y con pocos ingredientes. Aquí te presentamos cuatro de ellos que te llevarán de la mano para que te animes y le pierdas el miedo a la cocina. Quién sabe si con este apoyo encuentras un chef en tu interior.

Jose Lucca de La Manada Ribs V8 The Place

José Lucca, propietario de La Manada Ribs V8 The Place, se animó a hacer una clase virtual de cómo hacer una barbacoa después de ver a otros chefs compartir su talento en las redes. Lucca, quien es “pitmaster”, sacó toda su artillería y conocimiento para animar a sus seguidores de Facebook a quedarse en casa y cocinar siguiendo sus consejos.

“Vi a otros chefs que estaban haciendo videos y me entusiasmé. Decidí hacer una clase para aquellos que quisieran hacer un BBQ. Fue un éxito, la clase se extendió por dos horas. La gente comenzó a enviar preguntas y fotos de lo que habían hecho con lo que aprendieron. Fue ‘super cool’ hacerlo. Lo siento como una manera de canalizar todo lo malo que hemos vivido y más ahora que estamos encerrados en nuestras casas”.

Lucca, quien es técnico ortopeda, hace cuatro años decidió darle rienda suelta a su pasión por este estilo de cocina y creó su propio restaurante, La Manada Ribs V8 The Place.

“Aprendí viendo videos y poco a poco me fui puliendo y participando en competencias, empezamos a ganar premios hasta que adquirí el título de pitmaster que es como se le llama a una persona experta en ahumados y BBQ. Mi especialidad son las carnes ahumadas”.

A pesar de que le han tocado tiempos difíciles, su entusiasmo y capacidad de reinventarse lo han ayudado a ver posibilidades en medio de la adversidad.

“Ha sido difícil: María, los temblores y ahora esto. Cuando los temblores, lo que hicimos fue tirarnos a la calle. Tenemos un ‘food truck’ y desde ahí continuamos trabajando. Ahora, le tuvimos que dar un nuevo giro y por eso comencé a hacer estos ‘lives’ para ayudar a la gente que está buscando maneras de entretenerse. La idea es seguir en Facebook con los ‘lives’ que son algo más espontáneo. Ahora bien, al ver la respuesta he decidido abrir un canal en YouTube para hacer algo más ‘nice’ con más calidad de imagen y audio. Yo soy fanático de nuestra historia y pienso incluir en las producciones de YouTube lo que he descubierto de nuestra cultura como por ejemplo fabricar una barbacoa taína. Quiero compartir todo lo que he descubierto”.

Detalles:

Puedes ver las clases de Lucca a través de su cuenta en Facebook (@lamanadaribsv8) y próximamente en su canal de YouTube “Pitmaster Lucca”.

Y para cuando pasemos la cuarentena, La Manada Ribs V8 The Place está en el km 0.3, carretera #3131, barrio Barrero en Guayanilla. Abre exclusivamente los domingos. Llámalos al 787-644-3000.

Natalia Vallejo de Cocina al Fondo

“Todo se dio de una manera bastante orgánica. Sentí que era una manera de motivar a todos los que están en las casas a cocinar. Hay que pensar que hay personas que no necesariamente tienen la costumbre de cocinar a diario y para ellos debe ser difícil la situación”.

Así comienza nuestra conversación con la chef Natalia Vallejo, de Cocina al Fondo, que comparte todos los días en su cuenta personal de Facebook la confección de platillos sencillos, pero muy sabrosos. Con el nombre de Cocinando en casa, Natalia prepara a diario una receta para dos.

“Quería que fueran cosas sencillas que se pudieran hacer con pocos ingredientes. Ingredientes que están en casi todas las alacenas puertorriqueñas, pollo, cebolla, ajo… La gente a veces piensa que los chefs preparamos estas cenas bien elaboradas y todo lo contrario casi siempre optamos por cosas más simples. Es una linda manera de acercar a la gente para que no vean la cocina como un mero trámite. Los invito a que sigan su intuición, que se atrevan a sustituir ingredientes por algo que les guste más o que tengan disponible y así hacer su interpretación de lo que estoy preparando. Yo no subo recetas para provocar esa misma espontaneidad y cercanía. Lo que quiero es poner mi talento al servicio de los demás”.

Cocina al Fondo lleva poco más de un año y en este tiempo Natalia se ha ganado el cariño de la gente por su franqueza y talento. Ha sido tiempo de desafíos, pero también de satisfacciones como la nominación que recibió a los premios James Beard que asegura es un triunfo colectivo.

“Ha sido un año de muchos esfuerzo, pero tengo un equipo maravilloso y el apoyo de mi familia que ha sido crucial”.

Para cerrar Natalia reflexiona sobre la industria de la gastronomía local. “Pienso que los restaurantes se van a ir simplificando y conectando mejor con nuestra tierra y lo que ella produce. Es una buena oportunidad para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores para que se acerquen más al ciudadano, hay mucha gente que está regresando y apostando por lo local. En las casas se ha vuelto a cocinar y esto hará que la gente se pregunte qué están comiendo y busquen conectar con sus alimentos”.

Detalles:

Puedes seguir a Natalia a través de su cuenta en Facebook. Y para cuando pasemos el aislamiento, no dejen de apoyarla y visitar Cocina al Fondo en el #1057 de la avenida Ponce de León. Puedes llamar al 787-469-5527.

Rómulo Mackintoy, de La Revolución

Rómulo Mackintoy, chef y propietario de La Revolución, llegó hace 15 años de México para establecer un negocio que sirve lo más genuino y auténtico de la gastronomía mexicana. Rómulo mantuvo su restaurante abierto para recogido y entregas durante estos días, pero se percató de que iba a ser más complicado y arriesgado de lo que esperaba.

“Lo intenté, pero la verdad es que no me sentía tranquilo, así que decidí comenzar a hacer estos videos en Facebook con recetas sencillas para que la gente pueda prepararlas en sus casas. La respuesta ha sido muy buena y ya he comenzado a recibir peticiones. Todo lo que presento son platos que se puedan preparar con cosas que normalmente la gente tiene en su cocina y así no tienen que salir. No perdamos de perspectiva que no todo el mundo está acostumbrado a cocinar todos los días. Otra de las intenciones es que se entretengan por 15 o 20 minutos siguiendo lo que les presento. Para mí era importante porque no quería perder el contacto con mis clientes que tanto me apoyan. Cuando van al restaurante les ofreces una experiencia, pero ahora le llevamos la experiencia a la casa”.

Rómulo, quien ostenta la distinción de Maestros Cocineros de México, siempre ha sido solidario con las causa sociales o las situaciones de crisis y esta no ha sido la excepción. Con su solidaridad y su cocina apoyó a la población luego del huracán María, también durante las protestas del verano del 2019, además, siempre está dispuesto a colaborar con entidades benéficas.

“Vengo del campo de los recursos humanos y por eso para mí es importante apoyar a la ciudadanía. En esta ocasión ha sido con estos Facebook ‘lives’. Con esta iniciativa tengo contacto más directo con la gente, los siento más cerca de una manera de humaniza la cocina y nuestro trabajo. Es una forma de decirle ydemostrarle a la gente que todos podemos cocinar”.

Detalles:

Puedes seguir a Rómulo a través de su cuenta de Facebook. Una vez pasada la crisis, conoce La Revolución que ubica en el #3 de Borinquen Towers 3, Ave. Franklin Delano Roosevelt. Puedes contactarlos a través del 787-296-8686.

Chef Ventura Vivoni

Al chef Ventura Vivoni no le resulta ajeno transmitir sus conocimientos a través de las redes sociales o los medios televisivos. Sin embargo, la cuarentena lo ha ayudo a entender lo importante que es el contacto con la audiencia.

“Llevo varios años haciendo transmisiones por Facebook e Instagram, pero esta situación nos ha ido cambiando la perspectiva de las cosas y la relación que tenemos con nuestro alimentos. He notado que hay un interés no solo por cocinar sino por obtener recetas para subir el sistema inmune, el manejo de los alimentos, cómo maximizar los productos, estos son temas que normalmente los transmitía en mis intervenciones, pero ahora noto una disposición mayor del público por aprender. Cocinar es una maravillosa forma de canalizar el estrés y el ocio. La cuarentena ha llevado a la gente a cocinar, a compartir, a sentarse a la mesa y eso es muy bueno”.

En estos momentos Vivoni hace las transmisiones desde su casa y ha comenzado a habilitar un taller para enriquecer aún más la experiencia del usuario.

“Durante mis intervenciones no me limito a preparar un plato. Ofrezco consejos de cómo preparar un huerto. Hay gente que piensa que hay que tener una finca para cultivar, sin embargo, yo vivo en una urbanización y tengo mi huerto con nopales, yuca, calabaza, albahaca, recao, entre otras cosas, lo que garantiza una seguridad alimentaria. Una de las cosas que noto es que la gente cada vez cobra más consciencia de asegurarse sus alimentos con el huerto casero”.

Su pasión por la buena alimentación y por conseguir lo más fresco en el mercado lo convierte en un propulsor de la industria agrícola local.

“Yo siempre busco trabajar con ingredientes de nuestros agricultores. No vas a conseguir nada más fresco. Estos están al alcance de todos porque hay muchos servicios de entrega de alimentos de agricultores, de ganaderos de aquí. En estos momentos es una de las mejores maneras de asegurarse la sustentabilidad y la buena alimentación. Ahora que la gente está cocinando es ideal patrocinar estos proyectos”.

Detalles:

Sigue al chef Ventura Vivoni en Facebook o en Instagram. También, puedes conocer más sobre ély sus productos visitando chefvivoni.com.