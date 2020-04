Algo bueno y beneficioso se cuece en la cocina del restaurante Cosa Nostra en Bayamón, y no es precisamente comida. Ante la emergencia ocasionada por la pandemia de la nueva sepa del coronavirus(COVID-19), Syhaiy Febles, propietaria del sitio especializado en comida italiana, ha lanzado la iniciativa “No te quedes sin cenar, quédate en casa”, dedicada a proveer alimentos libres de costo a personas de edad avanzada.

“Lo que hicimos fue aprovechar que tenemos el negocio abierto con la mitad de nuestra plantilla de empleados y ser de bendición a otros. Por eso decidimos adoptar a la población de adultos mayores porque es una etapa a la que todos vamos a llegar”, dijo Febles.

Fueron las visitas constantes al supermercado las que despertaron en ella el deseo de ayudar. Según reveló, la cantidad de viejos haciendo compras era “impresionante”, cuando son ellos los más vulnerables dentro de la situación que ha paralizado al mundo durante los últimos meses.

“Enseguida me comuniqué con la Égida del Maestro para ofrecer el donativo porque durante estos días también he tenido que hacer ‘homeschooling’ y, honestamente, reconozco que el trabajo de ellos es ‘over the top’. Lo hice en agradecimiento y para retribuirles un poco de lo mucho que aportaron en sus años como docentes”, sostuvo la propietaria de Cosa Nostra. La administración –instantáneamente- accedió.

Hoy entregamos 128 deliciosos burritos de carne! 95 en la Egida del Maestro y 33 directo a los hogares de nuestros... Publicado por Cosa Nostra en Jueves, 9 de abril de 2020

Al igual que para los días después del paso del huracán María y durante la serie de terremotos que afectaron el área sur de la isla, Febles contactó a un grupo de amigos y clientes que siempre acuden a sus llamados para que se unieran a la gesta. Los donativos no se hicieron esperar. Asimismo, envió comunicados a distintas empresas, “pero en esta parte no tuve éxito”, demandó.

Lo anterior no representó un impedimento para que la comida llegara. Todo lo contrario, la filántropa –junto a su primo Juan Miguel Vega- identificaron otros 33 adultos mayores del área metropolitana para entregarle comida todos los días directamente a la puerta de su casa.

“Nosotros nos estamos cobrando ni un solo peso en todo esto. Lo hacemos por amor. Ver la cara de felicidad de esas personas es una satisfacción enorme que me gustaría seguir experimentando hasta que todo esto pase. Quiero que ningún viejito se acueste sin comer”, sostuvo. Sin embargo, los recursos se escasean, máxime ante la creciente tasa de desempleo entre los puertorriqueños.

“Mi llamado es a que las grandes empresas aporten. Hay mucha gente viaja sola que necesita”, dijo Febles con voz entrecortada. “La necesidad es exponencial. Muchos pensarán que esta población está bien porque recibe cupones y Seguro Social, pero tenemos que evitar que salgan. Muchos de ellos pueden morir porque no están en buenas condiciones de salud. De eso he sido testigo todos estos días”, agregó.