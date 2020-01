Ante la crisis causada por los terremotos del pasado 7 de enero y las temidas réplicas que suceden a diario, es normal que la población esté en un estado constante de miedo y ansiedad. Sobre todo, los ciudadanos que viven en las zonas del sur de la isla donde más se han sentido los sismos.

Sin embargo, es importante reconocer la diferencia entre estas dos emociones, indica la doctora Silma Quiñones Roldán, miembro de Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (APPR) y pasada presidenta.

“Con el miedo, el cerebro registra una amenaza, y con la ansiedad, el cerebro imagina una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Identifica cuál es tu miedo específico y compáralo con la realidad y con las opciones para su manejo en caso de que suceda”, recomienda la psicóloga, quien hace las siguientes recomendaciones.

Reconoce y evita pensamientos tóxicos como los siguientes:

No puedo

No tengo control

El tiempo no me da

El dinero no me da

No sé

Si no me gusta es malo, si no lo conozco es malo

Va a ser así para siempre

No hay solución

Lo he perdido todo

No me queda nada

Reconoce y evita hábitos tóxicos, como:

Dormir menos de 6 horas o más de 9

No intercalar recesos de descanso

No alimentarte

No establecer prioridades

No enfocar

Pensar en extremos y absolutismos

Todo/Nada Es/No Es

Practica las siguientes estrategias para reducir la ansiedad:

Respira lentamente y profundo: Inhala 1,2,3,4; Aguanta 1,2,3,4,5,6; Exhala 1,2,3,4,5,6,7,8 (4,6,8)

Repite frases cortas que te relajen: “Esto también es pasajero”. Oraciones que conozcas, mantras ayudan.

Si te aturde lo que está a tu alrededor, cierra los ojos para bloquear los estímulos, cuando te sientas más tranquilo puedes abrirlos.

Concéntrate en un punto y respira profundo

Técnicas de relajación muscular: puedes apretar fuertemente las manos y abrirlas lentamente. Concéntrate en el cosquilleo que sientes y pídele a tu mente que te de esa sensación en todo el cuerpo.

Imagínate un lugar o experiencia que te ha hecho feliz

Ejercicio liviano: 20 minutos, camina, sube y baja escaleras, esto ayuda a bajar la tensión por estrés en los músculos. Ayuda a despejar la mente.

Realiza tareas sencillas y repetitivas: Tareas del hogar tales como fregar, barrer, mapear, guardar adornos de navidad, doblar ropa, son tareas sencillas que relajan la mente. En el trabajo: Triturar papeles, grapar, organizar escritorio, contar piezas

Tararea canciones favoritas, silba, mécete, arrúllate como si fueras un bebé, pues todo esto produce estado de relajación.

Si no duermes por estar pensando y repasando lo que tienes, anota tus preocupaciones y cuando te acuestes puedes recordarle a tu mente que ya lo tienes anotado.

Puedes utilizar alternativas caseras como oler lavanda, tomar agua de azahar, utilizar aceite de menta, canela, tomar té de camomila (5 bolsitas en 1 taza de agua hirviendo), menos cafeína, chistes, buen humor.

Apps de estímulos relajantes: Brainwave