Ya está disponible en el mercado de Puerto Rico Amstel Extra, una cerveza liviana que cuenta con tan solo 85 calorías y 2.4 gramos de carbohidratos por botella. Estos atributos la convierten en una alternativa funcional para aquellos consumidores que buscan un consumo reducido en ambos renglones en atención a su dieta y bienestar general.

“Amstel Extra es una alternativa superior para ese consumidor que está dispuesto a experimentar opciones de consumo diferentes que respondan a sus necesidades y estilos de vida. Representa también una oportunidad comercial dentro del segmento de cervezas livianas que ha estado en asenso durante los pasados años, respondiendo precisamente a un consumidor más moderado y consciente de los atributos de salud y bienestar en cada producto que consume”, explicó Fernando Rodríguez, “Country Manager” de Heineken.

Amstel Extra es una cerveza rubia tipo lager, elaborada bajo los estándares europeos de calidad de Amstel.

Está inicialmente disponible en el formato de botella 12 onzas, con una oferta de precio accesible para el consumidor. Amstel Extra forma parte de la cartera de productos de Heineken y es distribuido por Méndez & Co., Inc. distribuidor exclusivo de Heineken en Puerto Rico, indicó Jolliam Berríos, gerente de Mercadeo de Cervezas y Espíritus Destilados de Méndez & Co., Inc. en un comunicado de prensa.