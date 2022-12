Boquerón Brewing Company, empresa netamente puertorriqueña, tiene como compromiso abrazar iniciativas dirigidas a la protección y rescate animales o mascotas. Como parte de este compromiso, surgió la alianza con V. Suárez & Co. Inc. a beneficio de la organización The Sato Project. La iniciativa está enfocada en concienciar a la comunidad en general sobre los esfuerzos dirigidos al rescate, cuidado y protección de animales o mascotas abandonados en nuestras calles. Con este propósito, la compañía lanzó la cerveza artesanal de temporada The Sato Pale Ale como parte de su undécimo aniversario.

La etiqueta en formato de lata de El Sato Pale Ale, está inspirada en los amantes de los animales “pet lovers”, una cerveza artesanal con propósito. La nueva variante de cerveza artesanal cambiará su formulación todos los años y se añade a otras marcas de temporada que se producen y a las cuatro variantes de la marca Boquerón que fueron lanzadas por la empresa.

Como parte de la iniciativa con The Sato Project, Boquerón Brewing Co. y V. Suárez Co. estarán proveyendo ayuda de rescate y albergue, alimento, vacunas, esterilización, trámites de adopción y servicios de transportación, entre otros servicios, a los animales o mascotas rescatadas para que tengan una oportunidad de vida fuera de las calles en un albergue u hogar seguro. Además, Boquerón Brewing Co. a través de su marca El Sato Pale Ale estará donando $0.25 por caja hasta llegar a un total de venta de 4,000 cajas, reafirmando así el compromiso de ambas empresas con la entidad y la causa.

PUBLICIDAD

La empresa, desde su fundación en el 2011 en el municipio de Cabo Rojo y con una inversión que supera $1 millón, la compañía ha tenido un crecimiento vertiginoso en la categoría de cervezas artesanales con un incremento de un 50% en ventas de cajas en comparación con el 2020 y 2021. Y este año fiscal registra ventas de sobre $1.2 millones, ocupando así un liderazgo de 7.8% de participación del mercado.

“La formulación y elaboración de la marca Boquerón es única dentro del mercado de cervezas artesanales con un valor y sabor inigualable con el fin de complacer el paladar de cada consumidor puertorriqueño y esto nos hace bien competitivos. Nuestra marca tiene un liderazgo a través de los años dentro del mercado de cervezas artesanales porque innovamos cada año nuestra formulación, hemos estudiado e investigado los gustos del consumidor y amantes de las cervezas artesanales en la isla, y sobre todo, hemos elaborado una cerveza artesanal con propósito”, indicó Juan Carlos Torres Monllor, Head Brewer, fundador y propietario de Boquerón Brewing Co.

Cabe señalar, que la marca Boquerón se distingue por su origen de elaboración de cerveza artesanal de barril que se produce con un enfoque comercial único y con la visión de crear una cerveza artesanal en formato de lata, ya que el empaque en lata preserva mejor el líquido, impide su contacto con los rayos ultravioletas y el oxígeno. De otra parte, al ser la lata en aluminio, provee un mejor manejo y puede ser reciclada, acorde con nuestra misión como empresa de elaborar una marca con propósito a favor de la conservación del ambiente.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nicole González, gerente Senior de Mercadeo de V. Suárez & Co., mencionó que, “como socios de negocio de la marca Boquerón nos preocupamos por brindar un mayor valor en la distribución en cada punto de venta alrededor de la isla, con el objetivo de ser competitivos y lograr una posición de liderazgo dentro del mercado de cervezas artesanales en Puerto Rico. Nos satisface sobremanera el crecimiento que la marca Boquerón ha logrado por los pasados 11 años con su variedad de cervezas artesanales distintivas y con el propósito de complacer el paladar del consumidor puertorriqueño”.

La nueva lata El Sato Pale Ale ya está disponible para la venta al consumidor puertorriqueño en los establecimientos comerciales alrededor de la isla.