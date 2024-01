¿Cobrará auge el vino sin alcohol?

El vino en general está muy regulado en Uruguay y el vino sin alcohol, en particular, no tiene figura jurídica, por lo que se requiere un decreto.

Cabe aclarar que en el mercado local han surgido algunos productos que van en esa línea, como por ejemplo el “Irurtia 0.0″, pero aparece registrado como “néctar”, no como vino.

“El Irurtia 0.0 fue amparado por una resolución del directorio del Inavi y, en realidad, no es vino sin alcohol. Fue una excepción a la norma que lo habilitó por una partida particular”, explicó Cabrera, agregando que también están los “wine cooler” (vinos refrescantes, con entre 4 y 12 grados de alcohol, con pulpas de fruta, azúcar y demás), pero que son considerados diferentes al vino con bajo grado o sin alcohol.

Salud: tendencia mundial

Javier Traversa, director de la bodega que lleva su apellido, en diálogo con El País, valoró la iniciativa del Inavi, pero consideró que no existe una demanda tan fuerte de este tipo de producto.

“No tenemos ningún proyecto de vinos sin alcohol, porque al mercado le cuesta asumir un producto así. Es tendencia, pero viene lenta. Mis principales clientes de Brasil, por ejemplo, no me lo han reclamado. Sí pensamos que los vinos de moderada o baja graduación alcohólica tienen más aceptación, y además pagan menos impuesto en muchos países”.

Tecnología, maquinaria y demanda real

Traversa puso un paño frío a la iniciativa, al considerar que “hay todo un tema del cuidado personal y dietético en esto, pero pensamos que no tenemos que apurarnos, que hay que investigar más. Los jóvenes se están inclinando de a poco por los vinos refrescantes, pero no necesariamente sin alcohol. También está la cerveza sin alcohol y no resulta un gran mercado. Hay que ir con cuidado”.