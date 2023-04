Por las pasadas dos décadas, la industria del vino en Puerto Rico, al igual que en el resto del mundo, ha tomado gran auge, siendo cada día más las personas que disfrutan y degustan estos preciados líquidos que salen de las uvas. Además de la gran cantidad de etiquetas comerciales de gran volumen que están disponibles en supermercados, tiendas especializadas y restaurantes, hay un sinnúmero de “joyas” que no son tan conocidas y que son una alternativa excelente para el consumidor.

Dentro de esa variedad se ha visto cada vez más común leer en las etiquetas palabras como “orgánico”, “biodinámico” o “vegano”, entre otros. Para conocer más sobre este tema, conversamos con Michelle Negrón, directora de vinos en Cocina Abierta, en el Condado, y cofundadora del vino Flash, que se hace en la zona Terra Alta en Cataluña, España, y cuyos recaudos son donados a la organización sin fines de lucro, Comprometidos.

¿Qué es un vino orgánico?

“Un vino orgánico es uno en el cual en el proceso de agricultura no se utilizan herbicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas ni tranquilizantes sintéticos. Básicamente lo que significa es que se respeta la tierra”, explicó la experta.

¿Qué es un vino biodinámico?

“Los vinos biodinámicos, más allá de no usar todos estos químicos en la parte agrícola de la elaboración, también se siguen los ciclos de la luna para todos los procesos de trabajo en el campo y también en la bodega. No se usan levaduras foráneas, extranjeras o comerciales”, detalló Negrón, una puertorriqueña que vivió en Europa por 16 años. “A diferencia de la agricultura comercial, en la agricultura biodinámica no se irriga, lo que fomenta la biodiversidad y la permacultura, por lo que junto a las vides van a haber arbustos, mariposas, hierbas, árboles, porque todo tiene que crecer en armonía”.

“Por otro lado, en los vinos biodinámicos no se fomenta el uso de las barricas para almacenar el líquido porque las barricas lo que hacen es que todos los vinos huelan a lo mismo y sepan a lo mismo, a vainilla, a caramelo y a tofe, entre otros. Los productores orgánicos y biodinámicos están buscando que los vinos sean más frescos, que sepan a lo que tienen que saber, no a un estilo que sea estandarizado”, añadió la experta con cerca de 15 años trabajando en la industria vinícola.

¿Qué es un vino vegano?

“El término vegano significa que no se usan aditivos que provienen de origen animal para elaborar el vino”, detalló Negrón. “El vino empieza en la vid con una uva y acaba en la copa de vino cuando tú te la tomas. Pero, entremedio de esas dos, se dan muchos pasos, como el proceso de viticultura, la cosecha y traer la uva a la bodega. Luego, durante el proceso de elaboración del vino normalmente se usan químicos que van desde ácidos hasta ciertos productos clarificantes de origen animal”.

Sin embargo, vale la pena aclarar que un vino vegano no es necesariamente un producto orgánico, aunque sí existen en el mercado algunos vinos que son veganos y orgánicos. De tener duda, es importante preguntar a un experto en el distribuidor, tienda o restaurante que lo vaya a comprar o consumir.

¿Cómo saber si el vino es orgánico o vegano?

“La industria de los vinos es una compleja. Hay algunos vinos que sí que pueden tener certificación orgánica o incluso biodinámica. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay este tipo de certificación y no son muy fiables. A cualquier vino le pueden poder la etiqueta de orgánico”, explicó Negrón, cuyo vino Flash es distribuido en la isla por Hermanos Lucca. “Sin embargo, también se da el caso que hay muchos vinos que no están etiquetados como tal, y ahí es que uno tiene que hacer poquito más de investigación y buscar dónde se pueden adquirir. A veces, es mejor comprarles a distribuidores un poquito más pequeños, que sabemos que tienen un proceso de selección de sus vinos más meticuloso a la hora de seleccionar los productos que tienen en su portafolio”.

¿Los vinos orgánicos saben diferente?

“Los vinos orgánicos van a saber diferentes. En mi opinión, son mejores porque tienen mucha más fruta y mucha más pureza. Los vinos se sienten mucho más vivos, con alma, despiertos y vibrantes. No encuentras ese sabor a la barrica, a la madera, que para mí eso es lo que hace es entorpecer todos los aromas naturales que tiene la uva”, añadió Negrón, quien fomenta en la carta de vinos del restaurante Cocina Abierta productos de agricultura sostenible, orgánica, biodinámica y vinos hechos por mujeres y de proyectos donde las mujeres son propietarias. “Ocurre con regularidad que tenemos el paladar tan bien entrenado a que los vinos tienen que saber de una forma y tienen que oler de una manera, que cuando probamos algo distinto, nos trabaja en la cabeza. Eso es lo que ocurre con estos vinos. En el caso de los vinos que vienen de bodegas biodinámicas, todos los años el vino va a ser distinto porque hay años más secos, más húmedos o más cálidos, por lo que se nota la diferencia”.

¿Hay variedad de vinos orgánicos en Puerto Rico?

“En la isla hay una gran variedad de este tipo de vinos. Lo que pasa es que hay que pasar un poco de más trabajo para conseguirlos. Es similar a lo que ocurre cuando vas a comprar comida más saludable. Igual puedes ir a una megatienda o preferir ir a la plaza del mercado. Dependerá de cuánto trabajo quieras pasar. En el mercado hay un sinnúmero de distribuidores con vinos bien chulos y diferentes”, detalló la sumiller. “Siempre digo que hay que aventurarse a probar productos nuevos. Imagínate que solamente comes bistec y arroz blanco todos los días. Te vas a aburrir. Pasa lo mismo con los vinos, hay que tener un poquito de curiosidad, de picardía y de pasar un poquito más de trabajo a la hora de buscar esos vinos y dejarse llevar por recomendaciones de las personas que saben del tema”.

Tres recomendaciones de vinos orgánicos

En caso de que quieras degustar algún vino orgánico, Negrón recomendó estos tres productos, los cuales están disponibles en la isla:

Flash Wine for Light 2020

Tienda / Distribuidor: Hermanos Lucca

Productor/a/ Bodega: Michelle Negrón y Ariana Rolich

Rosado

Variedades: Garnacha Blanca, Macabeu, Garnacha Tinta, Cariñena, Cabernet, Morenillo

Dónde se produce: Terra Alta, Cataluña, España

Precio: $28

Touche Mitaine 2021

Tienda / Distribuidor: Bodegas Compostela

Productor/a/ Bodega: Le Rocher des Violettes

Blanco

Variedad: Chenin Blanc

Dónde se produce: Montlouis, Loire, Francia

Precio: $28.95

Foradori 2021

Tienda / Distribuidor: La Bodega de Méndez

Productor/a/Bodega: Azienda Agricola Foradori

Tinto

Variedad: Teroldego

Dónde se produce: Trentino, Alto Adige, Italia

Precio: $29