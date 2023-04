¡Qué bueno encontrarlos por aquí!

Hoy comienza un nuevo capítulo en mi vida. Me verán contándoles anécdotas, mitos y verdades sobre un mundo que tanto nos atrae y, a la misma vez, nos asusta, el mundo de la enogastronomía.

Hay muchas interpretaciones de esta palabra, pero realmente solo una es la correcta. La enogastronomía es el conjunto de nociones relativas a las artes culinarias y a la cultura enológica. Su etimología proviene del griego. “Eno” significa “vino” y “gastro” se deriva de “gaster”, que en español quiere decir “vientre”, mientras que “nomia” significa “ley”. Por ende, la enogastronomía es aquella regla o arte que, regulando la preparación de una comida, ordena también su consumo.

En Puerto Rico, hace 30 o 40 años se hablaba mucho de gastronomía y poco de vinos, y como la historia nos enseña “el vino, vino para quedarse”. Hay un río de vinos, divididos por países, uvas y estilos que de solo pensarlo nos aturde y confunde.

Antes de recorrer por los meandros del mundo de la enología, es imperativo tomar conciencia de la realidad del mercado de vinos en Puerto Rico.

El año pasado se importaron alrededor de 10 millones de litros de vinos a la isla. Esto se traduce en 13 millones de botellas de 750 mililitros o 1.1 millones de cajas, según reportó la firma Icex 2022. Si hablamos de inversión, esto representó entre $100 a $120 millones en inyección económica.

Podemos afirmar que el consumo de vino en Puerto Rico está en constante aumento en cuanto a volumen, pero mucho más en relación con la calidad del producto que se consume. Esto significa que, a medida que pasa el tiempo y el consumidor se educa, ya sea a través de cursos, charlas, degustaciones o seminarios, su paladar evoluciona y busca productos más auténticos o digamos de mayor calidad. Se trata de una verdadera evolución del paladar que comenzó con los sabores más simples hasta llegar a la apreciación de los mejores vinos del mundo. Aclaro de entrada que, para tomarte un buen vino no hay que llegar a pagar cifras astronómicas.

Son alrededor de unas 15,000 etiquetas de vinos, de diferentes partes del mundo, las que se pueden conseguir en la isla.

Dependiendo del país de proveniencia, podemos decir que la mayor cantidad de vinos llega desde Estados Unidos (sobre todo porque las estadísticas cuentan también aquellos vinos “aromatizados y/o con sabores añadidos”). Sin embargo, si hablamos solo de vinos tintos, el primer lugar lo ocupan los vinos de España, le siguen los producidos en Argentina, luego Chile e Italia. Si hablamos de vinos blancos, son los españoles, italianos y chilenos -en ese orden- los más que abundan. En la categoría de vinos espumosos, países que dominan son España, Francia e Italia.

La realidad es que, para ser una jurisdicción tan pequeña y sin tener una cultura de producción vinícola, tenemos una cantidad impresionante de vinos que fácilmente se pueden adquirir en supermercados, clubes, colmados, farmacias y hasta gasolineras. Del mismo modo, es un producto que se puede degustar en restaurantes, fondas y pizzerías.

Ya sea divididos por uvas, país o estilo, en muchas ocasiones al momento de elegir una etiqueta nos topamos con listas abrumadoras de vinos que pudieran intimidarlos. Pero ustedes no pierdan el ánimo, lean las etiquetas, prueben, memoricen y síganme en este viaje.

Lo que falta ahora es seguir educándonos, leer y experimentar porque como decía mi maestro, tomar un vino es como leer un libro: no vas a leer siempre el mismo, de lo contrario no creces y no evolucionas.

Para preguntas o comentarios puede escribir a: decataconsandro@gmail.com o a través de las redes sociales IG y FB: sandrogiulimondi