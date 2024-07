Conoce a la sexta mejor sumiller del mundo

Valeria Glamper es argentina, nació en Buenos Aires y cuenta que su romance con el vino empezó a ‘cocinarse’ con películas como “Un paseo por las nubes”, siendo ella muy joven, y luego se ‘concretó’ gracias a su trabajo en un hotel de cinco estrellas.

Descubrió el vino en el hotel Four Seasons de Buenos Aires cuando menos lo imaginaba y tomó la decisión de convertirse en sumiller. Gracias a su gran talento y enorme disciplina para estudiar, en febrero del 2022, en Santiago de Chile, se consagró como la mejor sumiller de las Américas y exactamente un año después, en París, se convirtió en la sexta mejor sumiller del mundo, ratificando de paso que hoy es la mejor del continente americano, de Alaska a la Patagonia. Lo logró en la ‘copa mundo’ de su profesión: el Concours du Meilleur Sommelier du Monde, que cada tres años organiza la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) y donde compitió con 70 candidatos procedentes de 65 países.

Hoy Valeria Glamper, de 40 años, vive en Pamplona, España, con su esposo y su hija. Allí trabaja en El Molino de Urdániz, un restaurante con dos estrellas Michelin de esa ciudad, y realiza consultorías y catas mientras continúa sus estudios sobre el vino para optar al nivel 4 (diplomado en vinos) de los cursos del reputado Wine & Spirit Education Trust.

¿Qué la enamora del vino? Porque por ahí leí que no bebía vino, es decir, que el vino no hacía parte de su vida...

A los 19 empecé a estudiar hostelería, porque siempre me apasionó tanto la buena mesa como el servicio. Yo para esa época no tomaba vino, ni siquiera cocteles... uno que otro trago y punto. Pero pronto me di cuenta de la importancia de las bebidas en el servicio. Luego, trabajando en un hotel cinco estrellas de Buenos Aires (el Four Seasons), confirmo eso al ver que la mayoría de los extranjeros querían disfrutar de su plato con un vino local y que valoraban mucho la experiencia.

¿Qué es lo que más le gusta del vino?

Que conecta a las personas. Es una bebida muy social. Une a la gente sin importar su clase social, profesión, educación, ideas o poder adquisitivo.

¿Cuál es la mentira más grande en el mundo del vino?

Que hay que saber de vinos para disfrutarlo. La gente se inquieta mucho con el vino, al punto de que ni se atreven a preguntar. Y yo siempre les digo: ‘Así como no hace falta saber cocinar para disfrutar de un buen plato, no hace falta saber de vinos para disfrutar de un buen vino’.

¿Cuál de todos los mitos que hay en torno al vino –y hay muchísimos– es el que más la inquieta?

Sí, hay muchos. Pero este de ‘el vino tinto siempre a temperatura ambiente’... ¡Uf! Los vinos tintos pasados de temperatura se vuelven alcohólicos y la verdad es que son horribles, no importa si es el vino más caro del mundo. Por eso, cuidar todos los detalles a la hora del servicio es fundamental para una buena experiencia.

¿Un par de consejos para los que empiezan a descubrir el vino?

Que prueben, que no se queden siempre con lo mismo; que experimenten regiones, estilos, variedades, productores, mezclas; que no se fijen tanto en el precio, porque hay vinos económicos que están muy bien y vinos caros que no son tan espectaculares; que se dejen aconsejar y que se guíen por el gusto propio, eso es lo principal.

Un truco para los que queremos catar con un poquito más de tino... Obviamente, en plan wine lover, no experto...

Una buena copa y cuidar la temperatura son dos cosas fundamentales... Y si van a hacer una cata en plan lúdico en casa con amigos, pues que nadie venga bañado en perfume y solo sacar los embutidos y las cosas para comer al final de la cata.

¿Cuál es su sueño como sumiller?

Tener mi propio espacio, mi wine bar donde tenga la posibilidad de hacer catas y degustaciones, pero de manera más lúdica: explicar el mundo del vino con palabras simples, acercarlo con una comida, una buena historia... Ese es mi sueño.

¿Qué significó para usted y cómo lleva esto de ser la sexta mejor sumiller del mundo y ser ratificada como la mejor del continente americano… y, más aún, habiendo ganado este honor nada menos que en París?