La magia de Casa Dragones: un tequila que cuenta una nueva historia

El Joven hace su llegada a la mesa. Viene bien perfumado, se pasea por la nariz con una intensidad que demarca presencia, y leves notas de agave y vainilla que perduran en el aire. Es claro como el agua y cuando finalmente hace su pasada por la boca, es como un golpe de electricidad. Comienza suave, luego se hace astringente. Resulta dulce, sin ser empalagoso, como invitando a tomarlo de a poco. Es solo la primera parada en el viaje sensorial que ofrece el tequila Casa Dragones.

Durante un maridaje especial, un grupo de chefs tuvo la oportunidad de crear experiencias culinarias diseñadas con los distintos tequilas de la marca en mente. Los maestros Guillermo López, del restaurante Lala Restaurant; Swaniida González, de Restaurante Ariel; Sebastián Rosado, de Levant Restaurant; Xiomara Márquez, de La Pícara Restaurant; Ciarán Elliot, de 1919 Restaurant (espacio anfitrión); el chef José Enrique y el chef Mario Pagán, diseñaron todos platos especiales para el evento, presidido por Bertha González Nieves, CEO de la marca y una de las empresarias más destacadas de la industria del licor.

Cuando el Reposado hizo su entrada, lo hizo con toda la intención de sorprender. Dulce en la nariz, como una golosina. Leves notas de madera de roble se pueden percibir. Su color dorado pálido lo distingue, porque lo hace verse distinto a un tequila más tradicional, como ambrosía destilada. Es extrañamente suave en el paladar, como el visitante perfecto: no molesta, eleva el espacio, te acompaña a pasarla bien, sin tener malos ratos; no se queda más tiempo del que debe y cuando se va, sientes hasta un poco de tristeza.

Es una rareza entre tequilas, pues es el primero reposado en barriles de Mizunara, un rarísimo roble nativo de Japón, usado para añejar whisky japonés. Para elevar la experiencia, un solo cubo de hielo puede añadirse al vaso, transformando su sabor en un gustoso y refrescante trago.

Los tequilas de Casa Dragones están diseñados como productos de ultralujo. Las botellas pueden alcanzar hasta los $400, con las más accesibles circundando los $100 y $150. En casos de ediciones especiales, el precio puede sobrepasar los $1,000. La compañía importadora V. Suárez organizó el evento y lleva unos tres años trabajando con este grupo de tequilas. Andrea García, embajadora de la marca para Puerto Rico, reconoce que se trata de un producto de lujo, pero destaca que también se trata de un cambio notable en cómo se consume el alcohol en la isla.

“Hay amor por elevar las experiencias”, dijo. “Hay una mayor consciencia hacia la experiencia de tomar”. Con el evento, también busca que los chefs invitados puedan, eventualmente, también servir como embajadores, destacando el talento puertorriqueño y reafirmando el compromiso de V. Suárez con traer a la isla solo las cosas de la más alta calidad.

El reto está en cambiar la mentalidad que se puede tener sobre el tequila. Normalmente asociado con la cultura del “jangueo” o las margaritas y otros tragos de origen mexicano, este licor no es uno que necesariamente se asocie con una experiencia de lujo, de tomarlo poco a poco, de disfrutar su sabor. Pero eso es algo que tanto la importadora como la marca misma están trabajando arduamente para cambiar.

Y para el momento en que el Añejo llega a la mesa, queda claro que tienen todos los poderes necesarios a su disposición para que eso suceda. Llega como un elegantísimo señor a la mesa. Altamente perfumado, de nariz robusta, como marcando su presencia en el lugar. Su color dorado oscuro lo hace ver como un tesoro en espera de ser descubierto. Y cuando llega, finalmente, a la boca, transporta a la mente a lugares nunca antes imaginados, paseándola por paisajes de agave, cítricos y vainillas. Sorprendentemente sutil al principio, solo mostrando su fuerza completa cuando cruza el techo de la boca, para luego bajar derrotado por la garganta, dejando solo la esencia de lo que una vez fue. Quien lo toma no puede más que sentirse como un mismísimo dragón a punto de escupir fuego.

