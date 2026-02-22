Bertha González Nieves: La reina del tequila
La fundadora de Casa Dragones estuvo recientemente en Puerto Rico y compartió parte de su historia con Magacín
22 de febrero de 2026 - 11:10 PM
La mujer está sentada, un tanto distante de la mesa. A su alrededor, algunos de los chefs más destacados de Puerto Rico la escuchan con atención. Bertha González Nieves está haciendo lo que mejor saber hacer: exaltar su producto. Está vestida con un chaleco color azul oscuro y falda corta. Acentúa su atuendo con tonos de plata: lleva sortijas, pulseras, y sobre el pecho, la medalla de un gran jaguar, símbolo de protección, que parece custodiarle el corazón con dientes filosos al aire.
