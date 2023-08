La mixología se ha convertido en una gran tendencia a nivel mundial, reflejado en un crecimiento exponencial en el consumo de cócteles creativos elaborados por los mejores profesionales de este campo en continuo cambio, y elevando cada vez el nivel de estos tragos ante la exigencia de los consumidores. Puerto Rico no se ha quedado atrás, y cada día es más común visitar una barra o un restaurante que ofrezca cócteles variados y de alta calidad.

Con esto en mente, durante el mes de agosto los amantes de los cócteles clásicos tendrán la oportunidad de apreciar el arte y la maestría de uno de los mejores mixólogos de Puerto Rico, ya que se llevará a cabo, a partir de hoy viernes, a las 5:00 p.m., el Culinary U Pop Up Bar. Allí, el puertorriqueño Michael Norat tendrá disponible para el público los 25 cócteles más populares que ha perfeccionado a lo largo de su carrera.

“Esta es la expresión de mi arte de los diez años que llevo trabajando enfocado en la coctelería y compitiendo a nivel mundial por los últimos diez años”, explicó Norat, quien representó a Puerto Rico en la prestigiosa competencia World Class. “Las personas que vienen aquí tienen la oportunidad de probar coctelería tradicional clásica con ‘twists’ modernos, con las tendencias nuevas que están pasando. Durante varios días me estarán acompañando otros reconocidos mixólogos que permitirán que todos los que nos visiten vivan una experiencia única. Vamos a tener un ambiente bien chévere, con buenas vibras, música y comida”, expresó Norat a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Entre los 25 cócteles que habrá disponible durante el Pop Up Bar, en una sociedad con Méndez & Co., se destacan: “Parchita”, hecho a base de pulpa de parcha, jugo de limón, agave y vodka; “Bien fresh”, que tiene jugo de melón, jugo de limón, vodka Ketel One y bíters de Angostura; el “Cadillac Margarita Jalapeño”, que está mezclado con jugo de limón, Cointreau, Grand Marnier, agave, tequila Don Julio Blanco y una rodaja de jalapeño; “Basil Mule”, que tiene jugo de limón, sirope de albahaca, vodka Ketel One y cerveza de jengibre; y el “Smoked Old Fashion”, hecho a base de Angostura bíter de cacao, agave, Bulleit Bourbon Whiskey, ahumado, entre muchos otros.

Uno de los favoritos de Norat es el llamado “Penicilina”, elaborado con Johnnie Walker Black Label, limón, miel picante infusionada y un foam de limón y jengibre. “Es un sabor bien rico, porque tiene toque ahumado, que le va a dar el whisky, tiene cítricos como la naranja y un toque especiado como el jengibre”, explicó Norat, quien ha trabajado como mixólogo de varios reconocidos restaurantes en la isla. “Es un cóctel bastante balanceado, con mucho perfil de sabores, ahumados, cítricos, tiene un toque frutal, tiene un toque a naranja, el tostado de la almendra del Black Label, que lo hace un cóctel bastante complejo, pero bien rico”.

Norat, comenzó su educación como bartender en Florida y ha practicado su arte en Francia y España entrenándose con expertos de calibre mundial. Estas experiencias lo hacen tener una visión de las tendencias globales para poder adaptarlas a los ingredientes locales y al paladar puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Como complemento a la extensa variedad de cócteles, el chef Gerardo Caraballo del restaurante Culinary U Market, ubicado en el 1250 de la Avenida Ponce de León, en Santurce, donde se llevará a cabo el Pop Up Bar, creó un menú particular que parea muy bien con la nueva coctelería. El Pop Up Bar se podrá disfrutar durante todo el mes de agosto, de jueves a sábado, de 5:00 a 11:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

De izquierda a derecha: Michael Norat, mixólogo y propietario de Clásicos Cócteles; Melissa Arana, gerente de marca de licores de Méndez y Co.; y Guillermo Abril, creador de Culinary U y propietario del restaurante Culinary U Market. (David Villafane/Staff)

Culinary U Pop Up Bar

“En Puerto Rico hay un despertar, hay un movimiento de coctelería que se ha puesto en la marcha, por lo que estamos muy avanzados aquí. El concepto de Pop Up Bar surge del deseo darle una experiencia a las personas en Puerto Rico para que experimenten la coctelería fina y creativa”, expresó Melissa Arana, gerente de marca de licores de Méndez y Co. “En Méndez y Compañía estamos impulsando esa cultura y el crecimiento de la coctelería de alta gama en Puerto Rico, razón por lo que nos unimos a Culinary U y apoyar este evento con nuestros licores premium”.

De hecho, una vez pase el mes de agosto, Culinary U continuará con el desarrollo del concepto Pop Up, donde lo transformarán a otras áreas como la gastronómica. “Queremos hacer un menú cambiante constantemente, innovando y dándole el espacio a emprendedores, como Michael Norat, para que prueben un concepto que luego quieran hacer en algún otro lugar”, mencionó Guillermo Abril, creador de Culinary U y propietario del restaurante Culinary U Market. “Hace poco hicimos una experiencia similar para la marca Johnnie Walker en el Viejo San Juan y quedó espectacular. Lo hicimos movible, donde llevamos el Pop Up allá y tomamos ese espacio. Así que continuaremos dándole esas oportunidades a estos emprendedores para que puedan experimentar sus conceptos y ver qué le s funciona a base de la reacción de las personas”.

PUBLICIDAD

Culinary U comenzó hace 10 años con un concepto de clases de cocina ofrecidas por reconocidos chefs. Luego se expandió con Mixology U, en donde se practicó el mismo concepto con mixólogos locales. Actualmente, el restaurante Culinary U Market abre de martes a sábado para almuerzos y cenas, además de que ofrecen eventos relacionados con la gastronomía, cócteles y vino, y el espacio se puede reservar para eventos privados.