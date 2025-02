“Para cada persona hay un whisky”: Regresa el Puerto Rico Whisky Expo 2025

Destacadas mujeres dentro de la industria del whisky , la escocesa Ann Miller, mejor conocida como “The Dram Queen” y la puertorriqueña embajadora de la marca The Macallan , Alexandra Rivera lideran la exclusiva experiencia de los master classes del “Puerto Rico Whisky Expo 2025″ que este sábado celebra su tercera edición en nueva casa: el Parque de las Ciencias de Bayamón.

“Esto es algo que no se ha visto anteriormente”, comentó una de las productoras del evento, Raiza Rivera en entrevista con Sal! sobre el evento denominado “Bajo las estrellas”.

“Vamos a tener la presencia de Ann Miller, con sobre 30 años de experiencia y con mucho conocimiento sobre el destilado. También se une la nuestra, Alexandra Rivera. El papel de la mujer ha cambiado mucho los estereotipos. La mujer siempre ha sido participé, pero tal vez no se le había dado ese protagonismo como el que tiene ahora ”, destacó la también conocedora de este seductor destilado. “Estamos en el mes de la mujer y a la vez, estamos honrando a dos estrellas de la industria en nuestro evento”.

Acorde con la temática, este año el evento se llevará a cabo de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. en otro ambiente y con whisky en mano porque “nada mejor que beber whisky bajo las estrellas”.

¿Hay que ser conocedor del whisky para disfrutar de este evento?, preguntó este rotativo.

“Para nada”, aseguró Rivera. “Precisamente para esto es que lo hacemos. No es solamente para el conocedor o el entusiasta del whisky, es para personas que también desean educarse sobre el destilado. Siempre exhortamos a que aprendan del mismo, y la única manera es esta: degustando y probando lo que no te has atrevido a probar anteriormente”.