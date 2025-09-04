Opinión
4 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pharrell Williams y Moët & Chandon lanzan edición limitada disponible en Puerto Rico

La colaboración del artista y la Maison francesa llega con botellas exclusivas pensadas para brindar por la vida y los cumpleaños

4 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Moët & Chandon x Pharrell Williams está disponible en La enoteca, en el Centro Comercial Altamira, en San Juan. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Moët & Chandon y Pharrell Williams se unen para reimaginar la experiencia de los cumpleaños, presentando una botella edición limitada.

La colección incluye Moët Brut Impérial en Gold, Midnight Blue y Deep Red, así como en blanco para Nectar Impérial Rosé. Cada botella lleva un monograma perlado con las iniciales P.W. y la firma del propio Pharrell Williams: cantante, productor, diseñador y empresario estadounidense, ganador de 13 premios Grammy, un Golden Globe y quien además es director creativo de Louis Vuitton Men’s.

“La llegada de Moët & Chandon x Pharrell Williams a Puerto Rico refuerza el posicionamiento de nuestro mercado como un escenario clave para el lujo y la innovación. Esta colaboración celebra la creatividad y la elegancia que distinguen a Moët & Chandon, y nos enorgullece poder compartirla con nuestros consumidores locales”, expresó Nadya Oyola, senior brand manager de Ballester Hermanos para las marcas del portafolio de vinos y licores Moët Hennessy.

Cada día, 22 millones de personas alrededor del mundo festejan su cumpleaños. Para esta colaboración única se exploraron los archivos de la Maison y descubrieron que el lazo icónico que hoy adorna la botella fue, en 1889, un moño. Simbolizando unión, generosidad, alegría y sorpresa, este se convierte en un elemento clave de esta colección, reflejando la filosofía de Pharrell de transformar lo cotidiano en extraordinario.

“Moët Chandon es celebración. En esta ocasión, con motivo del cumpleaños de Pharrell Williams (5 de abril), hemos llevado a cabo una estupenda colaboración para celebrar la vida y a las personas que amamos. Le invitamos a celebrar ese momento de festejo con la magia de esta edición limitada Moët Chandon x Pharrell Williams; que con cada copa brinden por la alegría de vivir y disfrutar a los que más amamos”, añadió Melissa Barral, representante de Moët Hennessy en Puerto Rico.

Moët & Chandon x Pharrell Williams está disponible en La enoteca, en el Centro Comercial Altamira, en San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
Gastronomía
Ver más ->
