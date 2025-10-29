Puerto Rico busca los vinos más destacados de la Denominación de Origen Ribera del Duero

Por primera vez en Puerto Rico, se llevó a cabo una cata a ciegas exclusiva de los vinos de la D.O. Ribera del Duero, como parte del proyecto “Best of Ribera del Duero”, con el objetivo de identificar los veinte vinos más destacados de esta prestigiosa denominación española en la isla. El evento se realizó en El Almacén del Vino y reunió a un grupo selecto de 13 sumilleres y profesionales de la industria del vino en Puerto Rico.

“La cata a ciegas de ‘Best of Ribera del Duero’ en Puerto Rico constituye una experiencia única que permite evaluar y apreciar la excelencia de estos vinos. Estamos entusiasmados por revelar cuáles de estos serán los Top 10 vinos de Ribera del Duero en la isla y compartirlos con profesionales y consumidores”, indicó Mónica Cabrera, presidenta de Stratos.

Entre los expertos que participaron se encuentran Marangely Otero, Maytte Rivera, Javier Rodríguez, Edwin Rubio, Milimari Giusti, Damián Coradini, Manuel Somohano, Andrés Lugo, Manon Petex, Bárbara Ruíz, Gina Micheli, Héctor Noel Aquino y Enrique Cortez, todos reconocidos profesionales y sumilleres con amplia trayectoria en la industria del vino.

Expertos que participaron. (Suministrada)

Durante la primera ronda guiada por Amber Rivera, sumiller y embajadora de marca, los participantes evaluaron 40 vinos a ciegas en cuatro categorías: visual (claridad y aspecto general), olfativa (condición, intensidad aromática y calidad) y gustativa (franqueza, intensidad, persistencia y armonía) y calidad general. Cada vino recibió una puntuación, lo que permitió identificar los 20 vinos mejor evaluados que avanzarán a la segunda fase. Los expertos evaluaron cinco vinos por ronda, con un tiempo promedio de 12 minutos por ronda, para un total de ocho rondas.

En la segunda ronda, que se llevará a cabo durante el mes de noviembre, un grupo de consumidores evaluará los 20 vinos para determinar finalmente los 10 vinos más destacados de la D.O. Ribera del Duero en Puerto Rico, completando así la selección oficial según el mercado local.

La D.O. Ribera del Duero, fundada en 1982, es reconocida por su historia y tradición en la producción de vinos de alta calidad. Este evento, que también se celebra en México, marca un precedente al realizarse por primera vez en Puerto Rico, y como parte de la campaña de promoción de la D.O. se llevará a cabo anualmente.

Iniciativas como esta permiten incrementar el conocimiento, la apreciación y el posicionamiento de los vinos de Ribera del Duero entre profesionales y consumidores, consolidando su impacto creciente en el mercado puertorriqueño y reafirmando su reputación como referentes de calidad y tradición en el mundo del vino.

Cata a ciegas. (Suministrada)

Listado de los 20 vinos seleccionados para ‘The Best of Ribera del Duero 2025’ en Puerto Rico"

· Condado de Haza Crianza 2020 – Bodegas Condado de Haza, S.L.

· Familia Comenge Reserva 2020 – Comenge Bodegas y Viñedos, S.A.

· Lambuena Roble 2022 – Bodegas Lambuena, S.C.

· Sei Solo Crianza 2021 – Sei Solo Bodegas y Viñedos, S.L.

· Arzuaga Reserva 2021 – Bodegas Arzuaga Navarro, S.L.

· Carmelo Rodero Crianza 2022 – Bodegas Rodero, S.L.

· Monte Vannos Roble 2022 – Bodegas El Hacedor, S.L.

· Corimbo Roble 2020 – Bodegas La Horra, S.L.

· Torre Pingón Crianza 2021 – Bodegas Carramimbre, S.A.

· Abadía San Quince Crianza 2017 – Bodegas Abadía San Quirce, S.L.

· Dominio de Calogía Crianza 2021 – Dominio de Calogía, S.L.

· Garmón Reserva 2021 – Garmón Continental, S.L.

· Martín Berdugo Roble 2023 – Bodega y Viñedos Martín Berdugo, S.L.

· Protos Crianza 2020 – Protos B. Ribera Duero de Peñafiel, S.L.

· Finca Rodma Avizor Reserva 2020 – Finca Rodma Bodegas y Viñedos, S.L.

· Resalte Reserva 2019 – Bodegas Resalte de Peñafiel, S.A.U.

· Solideo Reserva 2021 – Bodega Dehesa de los Canónigos, S.A.

· Piedras de San Pedro Reserva 2019 – Bodegas Piedras de San Pedro, S.L.

· Cepa 21 Crianza 2021 – Bodegas Cepa 21, S.A.