4 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Todo listo para la séptima edición del Puerto Rico Cocktail Week

El evento que se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre celebra lo mejor de la industria coctelera en la isla

4 de noviembre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico Cocktail Week (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Puerto Rico Cocktail Week (PRCW) regresa en su séptima edición reafirmando su compromiso con la educación, el bienestar y la profesionalización del sector de hospitalidad en la isla.

Del 9 al 15 de noviembre, el espacio reunirá a líderes locales e internacionales en una semana de seminarios, competencias y experiencias en más de 70 barras oficiales dentro y fuera de Puerto Rico.

Este año, el evento contará con la participación especial de Giacomo Giannotti, fundador de Paradiso en Barcelona, reconocido como el mejor bar del mundo en 2022 por The World’s 50 Best Bars y actualmente clasificado como el número cuatro a nivel global.

Giannotti compartirá su visión de la coctelería contemporánea, conectando a Puerto Rico con la escena internacional y fortaleciendo el intercambio de conocimiento en la región.

“Puerto Rico Cocktail Week nació para elevar nuestra industria y seguir posicionando la coctelería boricua a nivel global. Cada edición reafirma el talento y la pasión de nuestra comunidad, que crece con propósito y colaboración,” expresó el cofundador del evento, Roberto Berdecía.

Conoce aquí los seminarios y actividades:

  • 9 de noviembre: Opening Party “¡Bienvenidos!” en el Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.
  • 10 y 11 de noviembre: Seminarios educativos con expertos locales e internacionales en el Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.
  • 11 de noviembre: BarMania, competencia benéfica en La Factoría, a beneficio del fondo Tip Jar y de la organización St. Baldrick’s Children’s Cancer Fund.

Cabe destacar que hasta el 15 de noviembre habrá activaciones y experiencias especiales en más de 70 Barras Oficiales, con menús temáticos y participación de bartenders invitados, tanto en la isla como en barras boricuas en Estados Unidos.

El Puerto Rico Cocktail Week destina los recaudos de la semana al fondo benéfico Tip Jar, un programa de emergencia que ofrece asistencia económica y apoyo en salud mental a trabajadores de barras y restaurantes que enfrentan situaciones imprevistas.

coctel
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
