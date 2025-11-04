Todo listo para la séptima edición del Puerto Rico Cocktail Week

El Puerto Rico Cocktail Week (PRCW) regresa en su séptima edición reafirmando su compromiso con la educación, el bienestar y la profesionalización del sector de hospitalidad en la isla.

Del 9 al 15 de noviembre, el espacio reunirá a líderes locales e internacionales en una semana de seminarios, competencias y experiencias en más de 70 barras oficiales dentro y fuera de Puerto Rico.

Este año, el evento contará con la participación especial de Giacomo Giannotti, fundador de Paradiso en Barcelona, reconocido como el mejor bar del mundo en 2022 por The World’s 50 Best Bars y actualmente clasificado como el número cuatro a nivel global.

Giannotti compartirá su visión de la coctelería contemporánea, conectando a Puerto Rico con la escena internacional y fortaleciendo el intercambio de conocimiento en la región.

“Puerto Rico Cocktail Week nació para elevar nuestra industria y seguir posicionando la coctelería boricua a nivel global. Cada edición reafirma el talento y la pasión de nuestra comunidad, que crece con propósito y colaboración,” expresó el cofundador del evento, Roberto Berdecía.

Conoce aquí los seminarios y actividades:

9 de noviembre : Opening Party “ ¡Bienvenidos!” en el Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.

: ¡Bienvenidos!” en el 10 y 11 de noviembre: Seminarios educativos con expertos locales e internacionales en el Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.

Seminarios educativos con expertos locales e internacionales en el 11 de noviembre: BarMania, competencia benéfica en La Factoría, a beneficio del fondo Tip Jar y de la organización St. Baldrick’s Children’s Cancer Fund.

Cabe destacar que hasta el 15 de noviembre habrá activaciones y experiencias especiales en más de 70 Barras Oficiales, con menús temáticos y participación de bartenders invitados, tanto en la isla como en barras boricuas en Estados Unidos.