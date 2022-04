Los amantes del vino blanco, los que no se cansan de disfrutarlo y llevan tiempo rompiendo la antigua regla del pareo, tienen un verdadero aliado, que no los va a abandonar ni a defraudar en ningún momento, en los vinos de la española Denominación de Origen Rueda.

Si no ha tenido la oportunidad de probarlos, es porque al momento, su presencia es escasa en las cartas de vinos de restaurantes de la isla. Se les encuentra en bodegas de distribuidores y tiendas especializadas. Sin embargo, esto debe comenzar a cambiar pronto dado a la iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda de comenzar una campaña de promoción, pero sobre todo de educación acerca de sus vinos en Puerto Rico.

Como parte de esa estrategia, durante la última semana de marzo se llevó a cabo una misión inversa: un grupo de medios especializados de la isla tuvieron la oportunidad de visitar doce bodegas de Rueda, además de interactuar con representantes de una decena adicional, para conocer y degustar de primera mano la amplia gama de expresiones y posibilidades de estos vinos blancos españoles. El Nuevo Día y SAL! participó de esta misión.

PUBLICIDAD

Rueda está ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León entre las provincias de Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila y Zamora y al sur del río Duero. Queda en el noroeste central de la Península Ibérica, a dos horas y media de Madrid en carretera. Como destino de enoturismo resulta idóneo dado a su proximidad con la Denominación de Origen Ribera del Duero de prestigio mundial por sus vinos tintos.

Vista del pueblo de Rueda desde Bodegas Montepedroso. (Suministrada)

Como dato histórico, la elaboración de vinos en Rueda data del siglo 12 y para el siglo 15 eran los favoritos de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel.

¿Por qué los vinos de Rueda no gozan de tanta proyección internacional hasta ahora?

Sencillo: porque no les ha hecho mucha falta. Según datos de la industria, Rueda domina 40% del mercado de vino blanco en España, y sigue en ascenso.

Sin embargo, una vez han salido de la península, parecen no tener freno. De acuerdo con datos publicados el pasado 31 de marzo por el Consejo Regulador de la D. O. Rueda. “Las exportaciones de la Denominación de Origen Rueda alcanzan cifras históricas con un crecimiento del 11,3% respecto al ejercicio anterior. Un hecho que viene avalado por los datos del volumen de exportaciones de la D.O. Rueda en 2021: se vendieron 14.3 millones de botellas fuera de España. Actualmente, Rueda cuenta con 67 bodegas exportadoras (frente a las 44 del año 2011) que comercializan sus vinos D.O. Rueda en 97 países”.

El recorrido por las bodegas de Rueda, desde las más sofisticadas y modernas a las más tradicionales y artesanales, sirvió para tener un cuadro claro de sus denominadores comunes, que pueden resumirse en pasión, innovación y un compromiso alto con regirse por los más altos estándares de calidad en todo el proceso de elaboración del vino.

PUBLICIDAD

Resumir en una nota el mar de información y experiencias recibidos durante esta visita resulta simplemente imposible por lo que seleccionamos una serie de impresiones. Pendientes para más próximamente.

Carmen Blanco, directora de comunicaciones de Bodegas Valdecuevas, muestra cómo luce el vino con lías antes de ser clarificado y filtrado. (Suministrada)

BODEGAS VALDECUEVAS

Carmen Blanco, directora de comunicaciones de Bodegas Valdecuevas fue enfática al definir la misión de la misma: “ofrecer el mejor producto gastronómico que tenemos en Castilla y León”. Valdecuevas cuenta con seis fincas localizadas a unos 700 metros sobre el nivel del mar, bañadas por las aguas de río Duero. La edad de sus viñedos promedian los 15 años y cultivan la variedad autóctona de la denominación, la Verdejo, así como Sauvignon Blanc y la Tempranillo para elaborar vinos rosados.

Con Blanco recorrimos parte de uno de sus viñedos para observar el terreno característico de la zona, compuesto esencialmente por cascajo, piedra de río, lo que eventualmente se refleja en la mineralidad y sensación refrescante de estos vinos blancos. Ese terreno pedregoso también protege a la viña de plagas y exceso de humedad.

Blanco nos acompañó por un recorrido por el proceso de elaboración en el que observamos la presencia y el trabajo de las lías en las barricas –esenciales para que estos vinos gocen de una cremosidad seductora en boca- y luego nos guió en una de las catas más divertidas de toda la estadía; una especie de “competencia” entre bandos por quiénes descubrían y acertaban la mayor cantidad de aromas y sabores en boca y nariz.

Bodegas Valdecuevas, fundada en el 2013 está ubicada en la localidad de La Seca en Nava del Rey, lo que se conoce como el Tríangulo Dorado de Rueda. Esto significa que los vinos que se producen allí cuentan con los elementos necesarios para estar entre los más representativos de Rueda, por la calidad de la uva autóctona Verdejo, el clima de contrastes (cambios de temperatura de hasta 20 grados de la noche al día, ideal para el proceso de maduración de la uva) y el terruño de cascajo.

PUBLICIDAD

De Bodegas Valdecuevas catamos los vinos: Valdecuevas Verdejo 2021, Valdecuevas Sauvignon Blanc 2021, Cuvée 2020, Verdejo 2020 y Rosé 2021.

Diego Martínez, director comercial y de exportación de Bodegas Montepedroso. (Suministrada)

BODEGAS MONTEPEDROSO

En Bodegas Montepedroso, fundada en 2011 y cuyos vinos tienen presencia en Puerto Rico, nos recibió Diego Martínez, director comercial y de exportación. Montepedroso ubica en Camino de la Morejona, en la localidad de Rueda, Valladolid.

Martínez nos guió por una cata vertical del vino Finca Montepedroso, y sus añadas de 2015, 2017 y 2020, culminando con Montepedroso Enoteca 2019. Su propósito era mostrar cómo la añada determina el carácter del vino y como este progresa con el tiempo. Un consejo nos dio Martínez: estos vinos no se beben fríos; se sirven frescos para que según se aclimaten afloren los aromas tostados y sobre todo la gama de sabores que suelen evocar frutos secos entre otros.

Datos importantes sobre esta bodega que sirven para comprender su compromiso con la Denominación de Origen: Finca Montepedroso pertenece a la Familia Martínez Bujanda que tiene bodegas en La Mancha y Rioja donde se permite cultivar la variedad Verdejo, sin embargo prefirieron adquirir 25 hectáreas en Rueda las que dedican al cultivo exclusivo de la variedad Verdejo, con viñas propias que oscilan entre los 12 y 40 años de edad. Aun así no se describen como una super bodega.

“Buscamos viñedos de calidad sobresaliente. Cada variedad de uva se da mejor en ciertas suelos y condiciones climatológicas. La Verdejo es una variedad magnífica de la que pueden desarrollarse grandes vinos y el terruño de esta zona es el que mejor se adpata a la variedad. Estamos a 750 metros sobre el nivel del mar. Esto marca el carácter de la uva en su maduración”.

PUBLICIDAD

En esta bodega solo elaboran vinos 100% Verdejo. Cabe señalar que desde Finca Montepedroso se divisa el pueblo de Rueda, una paisaje memorable.

En su empresa vitivinícola Lagar de Moha, Alberto Moro y Ángeles Ortega elaboran vinos ecológicos bajo el concepto biodinámico. (Suministrada)

LAGAR DE MOHA

Una operación vitivinícola a menor escala, comparada con las anteriores es la de Lagar de Moha. Esta empresa nació en 2018 del sueño de Alberto Moro y Ángeles Ortega y el principio que los guía es el del amor y el respeto a la tierra, al ambiente y a la sostenibilidad. La operación es completamente ecológica, velando incluso por el bienestar de la fauna endémica de la zona. Todo se recicla; hasta el hollejo de la uva se usa como fertilizante, y operan con energía solar. “Nuestro principio es no sacar de la tierra más de lo que esta puede producir y de lo que le aportamos”, afirma Moro.

En sus 12 hectáreas de terreno utilizan dos tipos de siembre de viña, espaldera y vertical, en busca de mayor rendimiento. Cultivan las uvas Verdejo y Sauvignon Blanc y realizan la vendimia casi completamente a mano. Los vinos además, se elaboran mediante un método biodinámico.

“Cuando hablamos de biodinámica nos referimos a buscar un equilibrio entre todo lo que ocurre en el viñedo y tiene connotaciones sociales, pues se atiende el beneficio del trabajador. Es una interrelación de suelo, plantas, y quienes los trabajan. Preparamos nuestros propios tratamientos para alimentar las plantas y para combatir los hongos y las plagas dañinas sin afectar aquellos insectos que no son perjudiciales”, añadió Moro.

En una cata muy especial al aire libre, en medio del viñedo y con una brisa fría, pero sol candente, probamos los vinos Sapientia Sauvignon Blanc Ecológico 2020, Sapientia Verdejo Ecológico 2021 y Varron Cuvée Especial 2019.

PUBLICIDAD

Se trata de vinos que por ser los únicos en Rueda elaborados bajo método biodinámico, atienden a un mercado nicho. “La elaboración resulta costosa, pero el interés por estos vinos sigue creciendo y se valoran”, afirmó Ortega. Sin duda, este matrimonio deja huella en quien les conoce por su auténtico compromiso con el medioambiente y porque combinan la pasión por el vino con el conocimiento.

Ignacio Prieto Pariente, director de Mercadeo y Exportaciones de Bodegas José Pariente. (Suministrada)

BODEGAS JOSÉ PARIENTE

De vuelta a las bodegas de gran escala y con un fuerte sentido de legado familiar, visitamos las Bodegas José Pariente, donde nos recibió y guió, su CEO, Ignacio Prieto Pariente.

Con viñas propias de 40, 60 y cien años de antigüedad, desde 1998 han elaborado vinos a base de las uvas Verdejo y Sauvignon Blanc, las cuales nunca combinan, pues buscan que cada una de éstas logre su máxima y más fiel expresión en copa.

En ese sentido, Prieto Pariente comentó que no pretenden ni buscan que sus vinos Verdejo tengan aromas o sabores de fruta tropical sino esas notas de cítrico, anisado y montebajo con amargor fresco al final en boca que realmente definen los auténticos vinos de Verdejo. Las notas tropicales, afirma, las buscan entonces en el Sauvignon Blanc.

En material de innovación, como otras bodegas que visitamos han integrado el uso de inmensos huevos de hormigón para la elaboración de algunos de sus vinos, en lugar de las barricas de roble o los tanques de acero inoxidable, en busca de un resultado distinto de la fermentación, en el que el caldo se desarrollo con un mínimo de interacción con otros elementos. Por decirlo de manera sencilla: es la uva y solamente la uva.

PUBLICIDAD

VITAL EL ELEMENTO FAMILIAR

Bodegas José Pariente es ejemplo vivo de la operación vitivinícola que nace y crece en familia. “José Pariente, mi abuelo, era originario de Rueda y elaboraba vinos de forma artesanal, nunca comercial. Los elaboraba a partir de dos héctareas de terreno que tenía. Se consumían en la casa y los vendía en la bodega que tenía junto a mi abuela. Abuelo fallece sorpresivamente en 1997, y mi mamá, Victoria, que es enóloga, crea la bodega. Literalmente salió con las botellas debajo del brazo a recorrer España. Para el 2005 ya era un proyecto sólido. Entonces se construye la bodega, mi padre Ignacio, deja su trabajo de contable y se integra; luego mi hermana que también es enóloga y en 2012, tras finalizar estudios en España y Estados Unidos, me integro. Ahora mis padres están retirados y el negocio lo corremos mi hermana Martina, en la fase de elaboración, y yo en marketing y finanzas”, narró Prieto Pariente. “Ha sido un proceso natural. Desde pequeño vives en este mundo. Participas de la vendimias en familia, pasas muchos tiempo en el viñedo, en la casa se habla de vino… Mis padres nunca me influenciaron para entrar en el negocio, pero fue una decisión natural para mí y mi hermana”.

Como experto en mercadeo, Prieto Pariente nos ofreció una mirada global a lo que ocurre en el mundo del vino. “Cada vez más es evidente la aceptación y el crecimiento en el consumo de vinos blancos en países latinoamericanos, caribeños y asiáticos. Hay una evolución que se da de manera similar a nivel mundial. Los mercados más recientes comienzan con vino tinto y luego van incorporando el consumo de vino blanco. Es una homogenización de habitos. Los asiáticos no acompañaban sus comidas con vino y ahora sí; lo mismo ocurre en paises latinoamericanos que no producen vino”.

PUBLICIDAD

Desde la añada de 2019, las etiquetas de Bodegas José Pariente están certificadas como vinos ecológicos y poseen sus propios viñedos. Utilizan sus propias levaduras seleccionadas y provenientes del mismo viñedo. Ensamblan vinos de la misma variedad, provenientes de diversas parcelas dentro del viñedo, y en el proceso aplican el uso de lías en barrica en busca de mayor estructura y capacidad de guarda. Esto último es esencial porque exportan a 47 países y es necesario que el vino tenga longevidad para que llegue fresco a su destino.

De Bodegas José Pariente catamos los vinos: José Pariente Verdejo 2021, José Pariente Sauvignon Blanc 2021, José Pariente Fermentado en Barrica 2020, José Pariente Verdejo Cuvée Especial 2019 y Apasionado José Pariente 2020. En resumen basta asegurar que todos sorprendieron positivamente por su calidad, y abanico de expresiones excelentes.

BODEGA CUATRO RAYAS

En Bodega Cuatro Rayas encontramos a un admirador de Puerto Rico. Resulta que su director de exportación, Sergio Fiorentini, lleva más de 25 años viajando a la isla con diversas empresas. Lo primero que este argentino con amplias estadías entre Francia y España nos aseguró es que los vinos Cuatro Rayas, que pronto comenzarán a distribuirse en Borinquen, van a ser el maridaje perfecto “para los tostones, el mofongo y el lechón asao”.

Nos recibió además con una noticia excelente. Su vino Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo 2021, bandera de la bodega, acaba de recibir 90 puntos en Wine Enthusiast, un logro para los vinos blancos en las listas de puntuaciones estadounidenses. Su nombre proviene de la práctica común en Rueda de cosechar de noche, pues las temperatura bajas garantizan que no se desarrolle una fermentación prematura y no deseada.

PUBLICIDAD

Como director de exportación, Fiorentini, quien es ingeniero y agrónomo, explicó durante la cata, la importancia de llevar por el mundo añadas jóvenes para garantizar la mejor expresión del vino, lo que redunda en la experiencia del consumidor.

Bodega Cuatro Rayas nació en 1935 –en medio de una crisis económica mundial y en los albores de la Guerra Civil Española- al unirse 300 cooperativas de elaboración vinícola en La Seca. En 1950 lanzaron la primera etiqueta comercial de la zona. Actualmente sus vinos llegan a más de 70 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia, México, China y Japón.

El nombre de la bodega nace de un pago (paraje particular por su microclima) en el que para las décadas de los ‘50 y ‘60 se decía que se encontraban los mejores viñedos de la cooperativa y en el que confluían cuatro términos municipales: La Seca, Rodilana, Medina del Campo y Rueda. El llamado “Pago de las Cuatro Rayas” todavía es propiedad de un socio de la bodega cooperativa donde se cultivan cepas de Verdejo y Sauvignon Blanc.

De Cuatro Rayas se cataron los vinos: Cuarenta Vendimias Cuvée Gran Vino de Rueda 2020, Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo 2021, Cuatro Rayas Longverdejo Gran Vino de Rueda 2020 y Cuarenta Vendimias Selección Especial 2021. Además, se presentó la línea orgánica en cuyas etiquetas se rinde tributo a los animales que benefician el viñedo. Cuatro Rayas Organic Verdejo 2021 (lechuza) Cuatro Rayas Rosé Tempranillo y Verdejo 2020 (mariquita) y Cuatro Rayas Organic Tempranillo 2019 (abeja), así como el Amador Díez Verdejo Cuvée 2017.

PUBLICIDAD

Aun queda mucho por contar sobre nuestra visita tanto a la Denominación de Rueda como a la de Ribera del Duero, así que pendientes a SAL! y DE VIAJE en todas las plataformas.

Ignacio Prieto Pariente, de Bodegas José Pariente, muestra el proceso de "batonnage". Este consiste en la introducción en la barrica de un bastón de acero inoxidable con el que se agitan las lías para reactivarlas y de ese modo estas sigan enriqueciendo el vino en su proceso de crianza. (Suministrada)

Lías: qué son y para qué sirven

Le llaman “las madres del vino” y son la sedimentación de los elementos más pesados del mosto o del vino que surgen durante la fermentación. En la etapa del mosto, son ácidos grasos, polisacáridos y microorganismos, como las necesarias levaduras. Cuando se trata de vino, son levaduras ya muertas, bacterias lácticas, ácidos grasos y polifenoles. Añaden complejidad al vino, le aportan untuosidad y lo enriquecen de modo natural. Le aportan aromas, color y estructura. Los vinos blancos elaborados sobre lías son más intensos y guardan mejor. En la etapa de crianza en barrica las lías se revuelven periódicamente. Luego se eliminan del vino mediante clarificación para ser embotellados.

Bodegas subterráneas (Suministrada)

Bodegas de Rueda cuyos vinos fueron catados por la misión puertorriqueña

Bodegas Protos: www.bodegasprotos.com/es/

Bodegas Javier Ruiz: bodegasjavierruiz.com/vino/javier-ruiz-verdejo-sobre-lias/

Bodega Castelo de Medina: https://castelodemedina.com/en

Bodega Valdecuevas: https://valdecuevas.es/es/

Bodega Javier Sanz: www.bodegajaviersanz.com

Bodega Finca Montepedroso: https://www.fincamontepedroso.com/

Bodega subterránea de Hijos de Alberto Gutiérrez: https://www.dealberto.com/

Marqués de Cáceres: https://www.marquesdecaceres.com/en/

Bodegas Caserío de Dueñas: https://www.entrecanalesdomecq.com/bodegas/bodegas-caserío-de-dueñas/

Circe: https://www.circe.wine/

Bodega El Hilo de Ariadna de Yllera: https://www.elhilodeariadna.es/

Lagar de Moha: https://www.lagardemoha.com/en/

Bodegas Pandora: https://bodegaspandora.com/

Bodega Verderrubí: https://bodegaspita.com

Bodegas Rodríguez Sanzo: https://rodriguezysanzo.com

Bodegas Verdeal: https://www.bodegasverdeal.com

Viñas Murillo: https://www.vinasmurillo.es/es

Bodega Álvarez y Díez: http://www.alvarezydiez.com

Bodega José Pariente: https://josepariente.com/

Bodega Cuatro Rayas https://cuatrorayas.es

Entrecanales Domecq e hijos: https://entrecanalesdomecq.com/

Bodegas Viña Mayor: https://www.vina-mayor.es