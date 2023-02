Culmina el primer mes del año y pensamos que se terminan las fiestas. Regresamos a nuestra rutina y decidimos comenzar un nuevo estilo de vida saludable. Pero entramos en febrero y, como Puerto Rico es un país culturalmente fiestero, ya te habrás dado cuenta de que nos estamos preparando para celebrar San Valentín, el llamado Día del amor y la amistad. En esta celebración se consume mucho el chocolate, en todas sus variantes.

¿Por qué gusta tanto el chocolate? La explicación es porque contiene feniletilamina, un compuesto que una vez llega al cerebro comienza a crear un estado de euforia y bienestar, liberando las endorfinas y serotonina, provocando inmediatamente una sensación de placer.

En el mercado existen varios tipos de chocolate, te ayudamos a identificarlos:

- Chocolate oscuro: Está compuesto de entre 70 a 85% de cacao y es una excelente opción por ser el más saludable. Contiene menos grasa y azúcar, el cuerpo absorbe los antioxidantes y nutrientes.

- Chocolate a base de leche: Es muy popular, contiene una mínima cantidad de cacao crudo, el resto es azúcar. La leche que se le añade evita que el cuerpo asimile los antioxidantes naturales del cacao. No es una opción para comer regularmente.

- Chocolate blanco: ¡Ojo! No es chocolate, no contiene cacao, es una mezcla de leche pasteurizada con azúcar, no contiene nutrientes. No es opción saludable.

Diversos estudios evidencian que consumir chocolate con más de 70% de cacao reduce el estrés gracias a la cantidad de antioxidantes, mejora la oxigenación del cerebro, aumenta la retención de la memoria a corto plazo y es antidepresivo. Entre sus componentes se encuentran:

- Triptófano, un aminoácido esencial que el cerebro lo utiliza para producir serotonina, sustancia química responsable de la felicidad.

- Feniletilamina, se asocia con la euforia del enamoramiento, promoviendo la emoción y atracción, al combinarse con la dopamina trabaja como antidepresivo.

- Teobromina, tiene propiedades diuréticas, vasodilatadoras y de relajación muscular, estimula el sistema nervioso provocando sensación de placer y bienestar.

- Flavonol, un antioxidante que previene el envejecimiento celular y los procesos degenerativos. También estimula la circulación de la sangre en el área del cerebro, que promueve la buena memoria.

¿Cuál elegir?

Por supuesto, el chocolate negro con más de 70% de cacao y aquí te explicamos por qué:

1. Distinto a los otros tipos de chocolate, es saludable y proporcionan energía.

2. Es antidepresivo y un buen aliado del placer de manera natural.

3. Promueve un flujo adecuado de sangre al poseer potentes antioxidantes, lo que beneficia al corazón.

4. Al mejorar la circulación sanguínea, ayuda a relajar las arterias.

5. Por su alta concentración de antioxidantes, promueve una piel saludable.

6. Brinda la sensación de saciedad, una onza de chocolate es excelente merienda.

7. Es un afrodisíaco natural, especialmente para las mujeres.

8. Se relaciona con un menor riesgo de padecer pérdidas de memoria en personas mayores y mejora en el rendimiento cognitivo.

Se pueden hacer muchas recetas saludables con chocolate. Revisa las siguientes, que son muy fáciles de hacer y las puedes utilizar en cualquier momento para el disfrute de todos en la familia.

El chocolate oscuro es un gran aliado para la salud. Tal vez no será fácil acostumbrarte a su intenso sabor, pero en poco tiempo lo harás parte de tu alimentación saludable y del nuevo estilo de vida para ti y los tuyos. ¡Feliz Día de San Valentín!

Mouse de chocolate

Ingredientes

1 aguacate “Hass” maduro

3-4 onzas de chocolate negro (75% de cacao)

1 dátil picado (sin semilla)

1/2 taza leche (la preferida)

1/4 cucharadita de vainilla

Procedimiento

Derrite el chocolate en baño María. En un procesador mezcla todos los ingredientes por 1 a 2 minutos. La mezcla debe quedar homogénea. Sirve frío y decora con nueces, coco rallado o frutas frescas. Puedes sustituir el aguacate por batata mameya cocida (sin cáscara).

Bolitas de chocolate

Ingredientes

2 cucharadas cocoa en polvo sin azúcar

4 cucharadas de mantequilla de almendras sin azúcar

2 cucharadas de semilla de lino molida

1 cucharada aceite de coco

2 cucharadas de cocoa chips

1 dátil “Medjool” sin semillas

1/4 cucharadita extracto almendras

Procedimiento:

Mezcla todos los ingredientes en el procesador hasta que se forme una masa uniforme. Utiliza como medidor el tamaño de una cucharada. Humedece un poco las manos para hacer las bolitas. Puedes pasarla por coco rallado (opcional), guarda en nevera, duran hasta siete días. Las puedes utilizar como merienda o postre.

La autora es chef y propietaria de Criolite