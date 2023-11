La culinaria local le debe mucho a Giovanna Huyke. Ella fue una de las primeras mujeres chefs en Puerto Rico y su profesionalismo les allanó el camino a las futuras generaciones de mujeres que buscaban abrirse paso en un campo dominado principalmente por hombres.

“Siempre tuve claro que quería ser chef. En mis tiempos no había precedentes de mujeres que hubieran optado por esta carrera, así que no fue tan fácil. Yo crecí en una casa muy liberal y mi madre era una gran cocinera y anfitriona. Esa pasión que vi en ella cada vez que ofrecía una clase u organizaba un evento era lo mismo que yo quería sentir”, confiesa Giovanna, quien después de 14 años en el extranjero ha regresado para compartir el saber que ha acumulado durante todo este tiempo.

Además de ser una gran comunicadora y maestra, dar a conocer la cocina puertorriqueña en otros mercados es parte de sus grandes aportaciones. Durante los años que trabajó en Estados Unidos manejó restaurantes y, en esas cocinas, dejó su sazón criollo.

PUBLICIDAD

“Para mí era importante que se supiera que Puerto Rico es más que mofongo. La cocina puertorriqueña es muy rica y la diversidad de ingredientes que tenemos es extraordinaria. No obstante, llegó un momento en que quería regresar, quería estar con mi mamá. Además, deseaba traer todo lo que aprendí para compartirlo con las futuras generaciones”.

Con agenda llena

Varios proyectos se pasean en el mundo creativo de la chef. Uno de ellos es su regreso a la televisión con un segmento en TeleOnce, en el que compartirá con los televidentes recetas sencillas, saludables y económicas para el día a día.

“Ofreceré en el programa (”En la mañana”) -todos los martes- cómo comer rico y saludable con ingredientes locales. Quiero seguir hablándoles a esas personas que cocinan a diario para ayudarlas a que elaboren menús de desayuno y almuerzo sin mayores complicaciones. Cuando quedé embarazada y ya me resultaba muy difícil trabajar en la cocina de un restaurante comencé a intervenir en la televisión con este mismo concepto y tuvo mucho éxito. Todavía hay veces que me encuentro personas que me dicen que cuando llegaban de la escuela se sentaban a ver el programa con sus abuelas, y reproducir este esfuerzo me entusiasma mucho”.

También, inauguró un canal en YouTube en el que conversa con colegas y personas de la industria para rescatar la historia de nuestra cocina. Otra de las grandes aportaciones de este programa es que hace un recorrido por la historia de la cocina puertorriqueña. Sus presentaciones transitan por las tendencias de la gran época del “fine dining” local, la de la “nouvelle cuisine” y hasta la actual, que rescata la cocina de raíz.

PUBLICIDAD

“Soy historiadora frustrada y este espacio me permite explorar esa pasión. Converso con colegas sobre la industria, la excelencia de Puerto Rico como destino gastronómico y la importancia de fomentar la industria local que está rescatando ingredientes que se cultivaban en los patios. Ahí nació nuestra cocina… nuestra cocina nació en el patio”.

Este esfuerzo de recapturar nuestra historia pretende presentar recetas tradicionales y cómo han evolucionado a través del tiempo. Giovanna narrará la historia detrás de un plato, de un ingrediente, de una tendencia, de las nuevas y las viejas caras de las cocinas locales.

“Estoy procurando dejar un legado. Soy una comunicadora con el entendimiento de la historia de la cocina de Puerto Rico y su futuro, y estoy segura de que tengo mucho que aportar”.