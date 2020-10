¿Qué hacemos con los niños este 31 de octubre cuando disfrazados de pies a cabeza, el COVID-19 les frene el entusiasmo de salir a buscar las golosinas a las que están acostumbrados? Está complicado, ¿cierto? Este año el “Trick or Treat”, como todo lo demás en nuestras vidas, será diferente.

Esta es una de las razones que ha motivado a Adriana Díaz Fernández, propietaria de Delicadas, a crear su “Halloween kit”. Una cajita con cuatro bizcochitos para que los pequeñines los decoren como si fueran fantasmitas.

“Durante el año hago talleres de cocina para niños y se llenan, los nenes disfrutan mucho. Este año con la pandemia no pude hacerlos. Por eso he creado estos kits, para que los niños hagan los proyectos en sus casas. Este en particular con el tema de Halloween. La cajita trae cuatro ‘cupcakes’ de chocolate, la manga pastelera con ‘buttercream’ y grageas para los ojitos. Además, incluye un delantal”.

Adriana era la pinche de cocina de su madre que manejaba un negocio de catering. Naturalmente, resultó completamente orgánico que en su momento decidiera establecer su propio negocio. Delicadas nació en el 2005 y comenzó como una distribuidora de las famosas delicadas de limón y otras recetas de familia.

“Lo que hacía era que distribuía por diferentes negocios las delicadas de limón, que siguen siendo uno de los ‘bestsellers’, las barquillitas que se rellenan y otras cosas. El negocio fue creciendo hasta que decidí montar mi propio local”.

El crecimiento de Delicadas hizo que aumentara la oferta. Ahora, este establecimiento tiene una amplia carta de dulces y saladitos para picar. Diversidad de “dips”, platos listos para calentar, “cupcakes”, ensaladas de granos, galletitas, son algunas de las delicias que ofrecen.

“Poco a poco fuimos añadiendo cosas. Ahora tenemos hasta platos para calentar como lasaña, pastelón, puré de calabaza y pasta, pero las galletitas de guayaba, las de dulce de leche y las delicadas de limón siguen siendo las favoritas. Ahora con la pandemia hemos creado estos kits, como el de Halloween, para que la gente tenga estas cajitas con todos lo que necesitan para picar algo o para un proyecto con los nenes. Puedes pedirlos de antemano y luego pasas a recogerlos. Con la pandemia, todo lo hemos hecho para que sea ‘grab and go’”.

Adriana Díaz Fernández, propietaria de Delicadas, confeccionó estos Halloween kits para divertir a los pequeños de la casa durante las fiestas en el hogar. (ELNUEVODIA.COM)

“Happy Halloween Kit”

Contiene:

4 cupcakes de chocolate

manga de “buttercream” con punta

delantal

“sprinkles”

“ojitos” comestibles

caja con tarjeta

*Se recomienda ordenar con 1 día de anticipación pues las cantidades son limitadas.

En detalle

“Delicadas” está ubicado en Plaza Alta Mall, Ave. Santa Ana en Guaynabo

Abre de lunes a sábado 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Puedes ordenar llamando a 787-585-2518 o visitando shopdelicadas.com.

Tienen la opción de recoger o servicio de entrega.