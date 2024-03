Los sabores de la comida tradicional puertorriqueña de Semana Santa: desde la serenata de bacalao hasta el pescado en escabeche

“Al ser un país predominantemente católico en Puerto Rico, durante la Cuaresma y especialmente la Semana Santa, no se comía carne los viernes, además de que eran días de recogimiento espiritual, donde no se podía hacer casi nada”, explicó la chef Lorraine Colón, quien tiene más de 30 años de experiencia en la cocina. “Por eso, los platos que se cocinaban en esa época tenían que cumplir con varios elementos básicos y claves. Primero, debían tener un tiempo de cocción no muy extenso, ya que no podías estar todo el día metido en la cocina y, segundo, si se podía hacer todo en una sola olla era lo ideal, ya que la idea era pasar el menos tiempo posible fregando”.