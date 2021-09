Si vives en Ceiba, cerca de este pueblo o has estado de pasada, con toda probabilidad te topaste o visitaste el local Broadway. Hace 30 años, Ángel M. Díaz inauguró este discreto espacio con un balcón que daba a la plaza del pueblo. En sus comienzos, Broadway era para los que disfrutaban de un trago, tirar algunas monedas en una maquinita de juegos y para las familias que quisieran saborear una pizza.

“Era más una barra de pueblo. Muy concurrida y conocida por muchos”, relata Chayanne Díaz, hijo de Ángel y quien hace dos años y medio tomó la batuta del negocio.

“Yo estaba en Estados Unidos y papi nunca quiso que nos metiéramos en este negocio. Él quería que estudiáramos carreras y nos hiciéramos de un título, pero yo siempre pensaba en que este era un lugar que podía evolucionar”, recuerda.

Chayanne Díaz. (XAVIER GARCIA)

Después de muchas conversaciones, logró convencer a su padre para que le vendiera el negocio. Algunos cambios aquí y otros allá fueron el comienzo de su exitosa intervención. No obstante, Chayanne tenía en sus planes una estrategia más ambiciosa para su Broadway Gastrobar.

PUBLICIDAD

Tiempo de pandemia

Poco antes de declararse la pandemia, había puesto en marcha su plan para gradualmente lograr el cambio que deseaba. Las modificaciones que hizo al menú y a la coctelería funcionaron. El próximo paso era más radical. La estructura necesitaba cambios que fueran de la mano con su propuesta gastronómica.

“No dejamos nada, solo el techo de espejos. Redistribuimos los espacios y cogimos locales colindantes para agrandar y crecer, pero la pandemia lo complicó todo. Las restricciones eran muy grandes. Las órdenes ejecutivas, los horarios, no conseguíamos materiales, ni mano de obra. Fue un tiempo muy difícil que duró 18 meses. Fue un reto bien grande”, cuenta.

El local queda a uno de los costados de la plaza. (XAVIER GARCIA)

Al unísono, el local seguía sirviendo órdenes calle y tenía un grupo de empleados que dependía de ese trabajo.

“Es una responsabilidad grande. Es gente que depende de uno y la obra no avanzaba. Yo les pedía que se quedaran que lo íbamos a lograr y así fue. En febrero de este año, pude abrir. En estos momentos, tengo 50 empleados y viene gente de toda la isla a visitarnos. Yo me emociono al ver lo que hemos logrado completar con mucha fe y ‘jalando’ fuerte”, destaca.

En la garganta se le hace un nudo al rememorar la solidaridad de algunas personas en esa etapa tan cuesta arriba y cuya conclusión parecía cada vez más lejana. En esos momentos de dudas, su principal apoyo fue precisamente quien acogió con escepticismo la idea de transformar el local: su papá.

“Al principio, él no tenía muy claro lo que yo quería hacer, pero cuando la cosa se puso difícil y me veía desesperado me animaba. Él creyó más en mí y en mi proyecto que yo mismo”, comenta.

PUBLICIDAD

Ambiente variado

Broadway Gastrobar se compone de varios ambientes. Al entrar, tiene a la derecha un área con maquinitas para los asiduos de toda la vida. Chayanne quiso que este rincón fuera más privado, tanto para beneficio de los que están jugando como para los que ocupan el resto del restaurante.

Plato Mar y Tierra. (XAVIER GARCIA)

El comedor principal tiene varias mesas altas y bajas con sillas y taburetes negros y rojos.

Hacia la izquierda, hay una tarima con mesas que la gente puede reservar para actividades privadas. Igualmente, al fondo del negocio hay otro espacio ideal para grupos. Las paredes negras están decoradas con espejos y dos murales con un aire pop.

Para todos los gustos

Sirven desayuno, almuerzo, cena, y brunch en los fines de semana. La carta es extensa y hay para todos los paladares. Los aperitivos que sirven son ideales para mesas que buscan pedir varias alternativas para compartir. También preparan pastas, hamburguesas, platos calientes con diversas carnes y mariscos, y mofongos rellenos. Para los amantes de la comida mexicana, también hay una selección de tacos, burritos y fajitas.

Picadera. (XAVIER GARCIA)

“El menú en este momento lo estamos estudiando. Quisiera que cambiara cada tres meses para que la gente no se canse de lo mismo. Dejaría lo que ha gustado mucho e incorporaría cosas nuevas”, menciona.

Chayanne asegura que otra de las grandes apuestas del Broadway es la carta de cocteles.

“Quería tener una oferta con algo más de proyección, que fuera diferente porque en el este no hay ningún lugar que sirva este tipo de bebidas más elaboradas. Te diría que ese ha sido uno de los grandes atractivos del lugar y nos ha ayudado mucho a tener el éxito que hemos logrado”, afirma.

PUBLICIDAD

Aladinn's Wish Coctel. (XAVIER GARCIA)

Detalles

Broadway Gastrobar está en el 940 de la calle Fuente Fría en Ceiba.

Justo por el costado de la plaza del pueblo.

Debido a las limitaciones por el COVID es aconsejable llamar para reservar.

Abren los siete días de la semana a las 9:00 a.m. y cierran los lunes a las 10:00 p.m., martes y miércoles a las 11:30 y el resto de los días a la medianoche como dicta la orden ejecutiva.

Tienen presencia en Facebook y su página web es https://us.orderspoon.com/broadwaygastrobar y el número de teléfono es (787) 885-3105.