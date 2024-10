Burger King de Isla Verde se transforma en la mansión de “The Addams Family”

Como parte de la alianza, el “fast food” decoró y transformó el restaurante en lo que hoy los invitados pueden disfrutar como la mansión de The Addams Family. Al llegar al local, pasan por el emblemático portón de la mansión. Una vez adentro, se encuentran con una ambientación en tonos violeta, las ventanas están decoradas con los personajes y cubiertas por cortinas de terciopelo rojo. En las mesas se encuentran fotos de la Addams Family y juegos que pueden disfrutar durante la visita. El interior cuenta además con espacios habilitados para tomarse fotos. Los invitados que prefieran usar el Servi-Carro también podrán disfrutar de una experiencia única con música de The Addams Family y decoración con los personajes.

Adicional a la experiencia en la mansión, Burger King ha innovado en la oferta de productos que están disponible en todos los 159 restaurantes. La oferta incluye el Wednesday Whopper Combo, cuyo pan violeta cuyo color es derivado de colorante natural de papa morada. El combo incluye papas y refresco tamaño mediano en sus empaques alusivos a The Addams Family. Para el gusto dulce, podrán disfrutar del Morticia’s Kooky Chocolate Shake, una batida de chocolate con sirope de chocolate, topping de whipped cream y crumble de galleta Oreo violeta. Además, el Spooky Sunday y el Spooky Super King Sundae, ambos con el topping de Oreo violeta. Todo el menú de comida está libre de preservantes, colorantes y saborizantes de fuentes artificiales.

Además, pueden conseguir de modo coleccionable, por tiempo limitado, las coronitas con cada uno de los personajes, solo en el restaurante de Isla Verde, y la coronita con toda la familia en el resto de los restaurantes. Para los más pequeños, The Addams Family trae una Loncherita con juguetes de los personajes. Y, por $1.99, se podrá obtener un bucket ‘’glow in the dark’' perfecto para echar los dulces de Halloween. Ambos estarán disponibles desde la semana del 14 de octubre.