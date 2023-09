Por años, la chef Xiomara Márquez, propietaria del restaurante La Pícara by Chef Xiomy, en Santurce, ha acompañado a su esposo, quien es español, a la ciudad de Avilés para visitar a su familia. Así, ha logrado conocer y comer en una variedad de restaurantes de esta ciudad costera en Asturias. Hace varios años visitó un restaurante que la sorprendió, no solo por la calidad de sus platos, sino por la edad de su chef, que en aquel momento no llegaba a los 25 años.

“Visito mucho Avilés y vi a este chico chef muy emprendedor, de nombre Antonio Villa Pérez, y comencé a seguir su desarrollo, ya que mi pasión es la cocina. Siempre que voy a Asturias voy a visitarlo a él y su familia en el restaurante y pude ver su desarrollo”, explicó Márquez, quien abrió hace casi dos años el restaurante La Pícara. “Es increíble que, con tan poca edad, ha logrado alcanzar tantas cosas, tener tantos galardones y también una visión de la gastronomía española que ya mismo le va a hacer merecedor de una estrella Michelin”.

Actualmente, este joven de 28 años está a cargo de su restaurante, El Pandora, localizado en el casco histórico de Avilés y se destaca por su cocina creativa que ha tomado platos tradicionales de cocina asturiana y le ha dado un giro sumamente interesante. “En mi cocina procuro usar buenos productos, con un trato sencillo, dándole una vuelta un poco diferente y creativa”, explicó el joven chef, quien estudió en la Escuela de Hostelería de Pravia y comenzó a trabajar en la cocina a los 17 años. “Gracias a Dios en Asturias se dan muy buenas verduras, y hay muy buena carne, pescado y mariscos frescos que las integro a mi cocina”.

El chef español Alejandro Villa Pérez, a la izquierda, preparará un menú que representa lo mejor de su restaurante El Pandora, en España. A la derecha, la chef Xiomara Márquez, propietaria del restaurante La Pícara. (Ramón “Tonito” Zayas)

La chef Xiomy quedó tan encantada con la forma de cocinar de este español que, no solo le pidió que se encargara de la comida de una pequeña ceremonia matrimonial que tuvo su hija en Avilés, pero también que visitara Puerto Rico para que sus clientes pudieran degustar, de primera mano, varios de sus platos favoritos del restaurante El Pandora.

Es por eso que, aquellos que disfruten de la buena comida tendrán la oportunidad, este 26 y 27 de septiembre, en dos turnos, a las 7:00 p.m. y a la 8:45 p.m. en el restaurante La Pícara, de disfrutar de una cena y degustación creada por el chef Villa Pérez, quien contará con la ayuda de la chef Márquez, así como de todo su equipo de trabajo. El menú de seis cursos irá acompañado por vinos de Bodegas Cepa 21, de Ribera del Duero, distribuidos en la isla por V. Suárez.

La experiencia consistirá de un cóctel de bienvenida con una copa de champagne Taittinger Brut La Francaise, seguido por una croqueta de gamba al ajillo con alioi, junto con un vino Hito Rosado 2022. Acto seguido, el chef presentará una ensaladilla templada de langostino, maridado con un vino Hito Tempranillo 2021, seguido por el plato Falso risotto de trufa negra, uno de los favoritos de los comensales del restaurante en España, el cual se juntará con un vino Cepa 21 2020.

Más adelante, los comensales podrán degustar un bacalao braseado al pil pil con verduras, que se comerá junto a un vino Malabrigo 2019, para luego mostrar un solomillo de res confitado, ideal para comerse disfrutando el vino Horcajo 2018. Para terminar, el chef Villa Pérez preparará una Torrija de vainilla con fresas Romanoff, el cual se acompañará con un champagne Taittinger Brut Prestige Rosé.

“Esto es un reflejo de mi restaurante en Avilés y de lo que considero que son varios platos emblemáticos y que más se piden en El Pandora, sobre todo las croquetas, la ensaladilla y el solomillo”, explicó el joven quien se tomará varios días de vacaciones para conocer la isla.

El costo de la cena especial es de $175 por persona (sin IVU, ni propina incluida). Aquellos interesados en formar parte de este menú especial, debe hacer reservaciones llamando o enviando un mensaje de texto al 787-529-7697 o vía email a picarareservaciones@gmail.com.

