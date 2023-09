La mañana del 19 de septiembre de 2013 abrió sus puertas en la calle San Francisco del Viejo San Juan un pequeño café que servía de complemento para la entonces recién creada Fundación Cortés, localizada dentro de lo que llamaron Casa Cortés. Sin saberlo, este lugar logró evolucionar con el tiempo hasta convertirse en un local que sirve, además de café y chocolates, un sinnúmero de cócteles de alta gama y una gran variedad de sabrosos platos.

Ahora, Chocobar Cortés celebra su décimo aniversario llevando a cabo varias actividades especiales dentro del restaurante. El restaurante añadió varios platos a su menú que hacen un guiño a estos diez años de trayectoria. Esto incluye un ‘Brownie a la Mode’ que estuvo en la primera carta, pero con sabores e ingredientes que lo han mejorado. Además, incluyeron a la carta unas costillas con salsa de barbacoa con chocolate y batatas fritas, que se vendieron en un momento dado en el restaurante, así como un salmón con una salsa de pescado con guisantes verdes con puerro y cebollín, sobre un mofongo puertorriqueño.

Costillas con salsa de barbacoa con chocolate y batatas fritas del restaurante Chocobar Cortés (Carlos Giusti/Staff)

“Añadimos unos tacos de bacalaítos con ceviche picante. Este es el plato que en estos momentos puede identificarnos más como restaurante porque tiene el tradicional ceviche caribeño con un poco de pique y con sabores dulces con fruta local, limón, china y mangó de temporada, junto con un poco de aguacate”, indicó el chef Ricardo De Obaldía, encargado de la creación del menú en los restaurantes Chocobar Cortés, en el Viejo San Juan, Condado y Nueva York. “Tiene el viaje gastronómico que implica haber abierto un restaurante en el Bronx, en Nueva York, donde la gastronomía y las cocinas están dirigidas principalmente por personal latino y la mayoría de ellos mexicanos. Entonces, tenemos esa presencia mexicana hecha en la forma del taco, en la que hicimos un taco de algo muy puertorriqueño que es el bacalaíto, pero con harina de maíz”. Estos platos estarán por los próximos meses en el menú del Chocobar Cortés.

Cómo surge el concepto

El Chocobar Cortés surgió del interés de la familia Cortés, fundadores del histórico y famoso Chocolate Cortés, de abrir un espacio donde pudieran compartir con el público dos de sus grandes pasiones: arte y chocolate. “Primero abrimos la Fundación, pero el restaurante nos dio más trabajo porque no sabíamos exactamente lo que queríamos y porque me daba trabajo que la gente entendiera qué era lo que estábamos buscando aquí”, indicó Elaine Shehab de Cortés, propietaria del local y esposa de Ignacio Cortés, presidente de Chocolate Cortés. “Quería que fuera algo genuino y que el mundo entero conociera todos los logros de la empresa que tiene más de 90 años de fundada, y que los puertorriqueños se sintieran orgullosos que todavía existe una compañía con raíces locales, que sea exitosa, que está viva y que está innovando”.

Chef Ricardo De Obaldía, master chocolatier y patissier y a cargo de los menús del Chocobar Cortés. (Carlos Giusti/Staff)

Cuando estaban trabajando con la idea de vender comida, Shehab y su equipo de trabajo estaban en busca de un chef que lograra llevar el concepto a que se convirtiera en una realidad. Gracias al chef Wilo Benet, les llegó un resume desde España de un joven panameño, especializado en la repostería, que estaba buscando trabajo en Puerto Rico, ya que estaba comprometido para casarse con una boricua. Casualmente, el hijo mayor de Shehab se encontraba estudiando su maestría en Madrid, por lo que fue el primero en contactarlo y probar algunas de sus creaciones. Más adelante, Shehab y su esposo viajaron a la capital de España para la graduación de su hijo, por lo que aprovecharon el momento para conocer al chef De Obaldía y degustar alguno de sus platos. La impresión fue tan buena, que lo contrataron y hasta el día de hoy es el encargado del menú de los restaurantes, así como de la expansión de la línea de bombones de chocolate Forteza, y la línea de producción de panes y croissants de la empresa.

“Al principio de abrir la cocina, queríamos ser muy minimalistas y muy específicos dentro de la comida que hacíamos. Creo que la magia de la gastronomía está en adaptarse a lo que está sucediendo en tu alrededor y eso fue lo que hicimos. Por eso digo que este es otro restaurante al que abrimos inicialmente”, explicó De Obaldía, quien trabajó en la cocina desde que Chocobar Cortés abrió sus puertas. “En vez de intentar innovar con platos nuevos donde estuviera el chocolate presente, quisimos presentarles a las personas platos conocidos y decirles que tenían algún elemento de chocolate dentro, porque de esa manera es mucho más fácil para que la gente los probara”.

PUBLICIDAD

Salmón con una salsa de pescado con guisantes verdes con puerro y cebollín, sobre un mofongo puertorriqueño del restaurante Chocobar Cortés. (Carlos Giusti/Staff)

De hecho, los platos disponibles en el menú van cambiando según la temporada, ya que se ajustan a la disponibilidad de productos por parte de los distribuidores, así como de productos locales que siembran los agricultores en la isla.

Para De Ovaldía, estos pasados 10 años han estado llenos de nuevas experiencias, tanto profesionales como personales, las cuales ha podido llevar a cabo mientras forma parte del Chocobar Cortés. “Estos diez años me han dado una familia y dos hijos, algo que es maravilloso. Además, me ha dado la oportunidad de trabajar con una familia increíble como son los Cortés”, añadió el joven panameño, quien estudió pastelería en Sevilla, España. “La verdad que tener la oportunidad de trabajar dentro de un grupo tan grande y con valores tan humanos, te hace cambiar un poco la perspectiva de lo que sucede en la vida y eso me ha abierto muchas oportunidades”.

‘Brownie a la mode’ del restaurante Chocobar Cortés. (Carlos Giusti/Staff)

Próximos pasos

En términos del negocio, es posible que el Chocobar Cortés se expanda a otros pueblos en la isla, pero es algo que está en planes a largo plazo. Lo que sí está muy cerca de ocurrir es el comienzo de la creación de un Centro de Visitantes en la fábrica de Chocolate Cortés, localizada en el Centro Industrial Tres Monjitas, en Hato Rey. “Esa fábrica está ahí desde la década de 1960 y actualmente es donde hacemos todo el chocolate, la línea de bombones y toda la panadería de los restaurantes. Por lo que es algo sumamente interesante que al público le interesaría visitar, que conozcan cómo se hace todo, así como para que coman y beban algo. Ese es nuestro siguiente paso”, añadió Shehab de Cortés. “Me siento muy agradecida y orgullosa de todo lo que hemos logrado en estos años y de que el público entendiera el concepto y nos haya apoyado”.