Inspiración. Eso fue lo que encontraron Xavier Toro y Kristen Rivera ante el desafío de no poder tener una línea de gas en la cocina de su proyecto gastronómico Primitivo.

“Este espacio estaba vacío desde María y le había comentado al propietario que me interesaba alquilarlo para trabajar un proyecto con Kristen. Me gustaba la idea de tener otro restaurante en el mismo lugar donde está Rare. No obstante, la idea de que no se podía tener una línea de gas nos asustó un poco porque no estábamos claros todavía del concepto”, confiesa Toro sobre el local que ubica en la plazoleta del Centro de Seguros, en el 701 de la avenida Ponce de León.

Fue entonces cuando Rivera, que lleva 13 años colaborando con el chef propietario de Rare 125 y Casa Italia, marinó la idea de ofrecer solamente tapas y la gran mayoría de ellas crudas, curadas o frías. De momento, todas las piezas comenzaron a encajar. Con la inspiración en los orígenes del hombre cuya dieta se basaba en lo crudo, porque aún no habían descubierto el fuego, el dúo encontró el nicho para Primitivo.

“Le llamamos Primitivo porque esas primeras poblaciones se alimentaban de cosas crudas. Al enfrentarnos con la limitación de operar un restaurante en este espacio, la idea de trabajar un menú como el que ofrecemos era perfecta. Si te fijas, el símbolo que utilizamos como logo es la primera referencia que existe para identificar la comida, y el ‘slogan’ es confecciones para el instinto”, nos comenta Rivera, la mixóloga.

Tapas, la gran mayoría de ellas crudas, curadas o frías, creadas por el chef Toro se parean con coctelería creativa a cargo de la mixóloga Kristen Rivera. (Nahira Montcourt)

El menú

La carta está diseñada de manera que los comensales puedan pedir varios platos para compartir. Son porciones tipo aperitivo, elaboradas con una riqueza de ingredientes para conseguir ese juego de texturas y sabores que a Toro le interesaba recrear.

La primera parte del menú consta de varias opciones de platillos sin cocer. Ostras, nigiris, salmón curado en remolacha, ceviches, tiraditos y tartares, son parte de la oferta. La segunda, ofrece algunos platos que preparan en horno u hornilla eléctrica. Ejemplo de ellos son “dumplings” de pato o salmón, bocadillos de langosta, tacos, “sliders” y “bao buns” de cerdo.

“El menú variará para garantizar que lo que sirvamos es lo más fresco que hay en el momento. Los pescados que utilizamos son de primera calidad y el pan lo elaboran en el Horno de Pane. Parte de lo que queríamos era que fuera como un recorrido por la gastronomía de diferentes países. Verás que hay comida japonesa, americana, peruana, mexicana, española, todo elaborado con un toque muy especial. En el poco tiempo que lleva Primitivo abierto al público ya nos hemos percatado de que hay algunos platos que han gustado mucho y que, con toda probabilidad, se quedarán en el menú. Naturalmente, para nosotros es importante complacer a nuestros clientes, por eso, si hay alguien en la mesa que quiere algo de Rare con gusto se lo traemos”, asegura el chef refiriéndose a su otro restaurante que también está localizado en el Centro de Seguros.

Una de las partes más interesantes de la carta es la lista de cocteles que ofrecen. Este es el fuerte de Rivera. Al ser esta su primera empresa, utilizó todo su talento para tener una oferta variada, original y con diversidad de sabores que mariden con los platos. Para ellos perfumó licores con especias, flores y otros ingredientes para darles su giro especial. Los bautizó con nombres curiosos y los sirve en cristalería atractiva. The Queen’s Tea con vodka, camomila y champagne; Sushi Negroni con ginebra; Mazzura posee esencia de arroz; y Dolin Rouge o Peace Sign preparado con mezcal; Comoz, salvia y cítrico. En total, la carta consta de 10 cocteles. Además, tienen una oferta amplia de vinos y burbujas.

No faltan los platos calientes preparados al horno. (Nahira Montcourt)

El ambiente

El espacio es pequeño, sienta en el interior alrededor de 15 personas y en las mesitas exteriores, 24.

Para maximizar el área, el interior cuenta con una serie de bancos adosados, tapizados en cuero, mesas cuadradas y sillas de pajilla y madera clara. Una discreta barra que acomoda a cuatro personas, te permite ver el trajín de la cocina y la alquimia de Rivera mientras prepara sus cocteles. Imperan los tonos tierra con excepción de algunas paredes grises y otros toques azules. El mobiliario del exterior lo componen una serie de mesas cuadradas con sillas verdes.

“Primitivo es ideal para cuando sales del trabajo y te quieres tomar un trago y picar algo antes de regresar a la casa. También, para aperitivo antes de una cena o ese último trago después de una comida”, explica Toro.

Para crear sus cocteles, Kristen Rivera perfumó licores con especias, flores y otros ingredientes para darles así su giro especial. (Nahira Montcourt)

Un legado

En diferentes momentos de su carrera, Toro contó con el apoyo de empresarios y chefs que vieron en él potencial. Por eso, repetir la experiencia con otros y darles oportunidades a aquellos que despuntan es importante para él. Rivera es el mejor ejemplo de ello. Luego de varios años con Toro, hoy cuenta con su respaldo para comenzar su carrera como emprendedora.

“Para mí era importante que Kristen tuviera esta oportunidad. Ella me ha apoyado mucho y yo quiero verla crecer. Se lo merece por leal, trabajadora y talentosa”, cierra Toro.